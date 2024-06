Denzel Washington recuerda a Whitney Houston: "Siempre sentí que quería protegerla"

Denzel Washington, quien compartió protagonismo con Whitney Houston en la película The Preacher's Wife (La mujer del predicador), afirmó que siempre sintió la necesidad de proteger a la cantante, fallecida en 2012. "Ella quería ser muy dura, pero en realidad no lo era", recordó el actor, ganador de dos premios Oscar.



Washington, de 69 años, evoca con cariño el tiempo que pasó trabajando con la intérprete de I Will Always Love You en la película filmada en 1996. "Siempre sentí que quería protegerla. ¿Sabes? Ella quería ser muy dura, pero en realidad no lo era. Eso es todo. Está bien", declaró el actor, según la revista People.



La mujer del predicador también contó con las actuaciones de Courtney B. Vance, Jenifer Lewis, Gregory Hines y Justin Pierre Edmund. Lionel Richie, Loretta Devine y la madre de Houston, Cissy Houston, también tuvieron apariciones destacadas. People señala que Houston parecía desarrollar amistades cercanas con el elenco antes de su prematura muerte en febrero de 2012.

¿Quién fue Whitney Houston?

Whitney Elizabeth Houston, nacida en 1963 y fallecida en 2012, fue una cantante, compositora, productora discográfica y actriz de renombre. Conocida como La Voz, es una de las artistas musicales más exitosas de todos los tiempos, con más de 220 millones de álbumes vendidos en todo el mundo. En 2023, Rolling Stone la nombró la segunda mejor cantante de todos los tiempos.



Houston dejó una profunda influencia en la música popular, reconocida por su poderosa voz, habilidades de improvisación vocal y uso de técnicas góspel en la música pop. Obtuvo once sencillos número uno en el Billboard Hot 100 y es la única artista con siete sencillos número uno consecutivos en esa lista. Además, ganó prominencia en la industria del cine.



Sus logros incluyen ocho Grammy, dieciséis Billboard Music Awards, dos Emmy y veintiocho récords Guinness. Fue incluida dos veces en el Salón de la Fama de los Grammy, así como en el Salón de la Fama de la Música Rhythm and Blues, el Salón de la Fama del Rock and Roll, el Salón de la Fama de Nueva Jersey y el Registro Nacional de Grabaciones en la Biblioteca del Congreso.



Houston, conocida por éxitos como Run to You, falleció a los 48 años en un hotel de Beverly Hills, Los Ángeles, California. Según informes, murió por ahogamiento en una bañera, contribuyendo su enfermedad cardíaca y adicción a las drogas a su prematura muerte. Su vida y carrera fueron dramatizadas en la película biográfica de 2022 I Wanna Dance with Somebody.

