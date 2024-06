Justin Timberlake fue arrestado por conducir en presunto estado de ebriedad

Justin Timberlake fue arrestado por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol, en Los Hamptons. El cantante estadounidense fue detenido el lunes por la noche por el Departamento de Policía de Sag Harbor y comparecerá ante el tribunal este martes. Diversos medios internacionales han informado sobre el incidente.



El programa de televisión Good Morning America reportó lo ocurrido en su emisión del 18 de junio. Según el medio, Timberlake fue detenido la noche anterior y está programado para comparecer ante la corte este martes. CNN corroboró la información con un portavoz de la policía de Sag Harbor.

¿Por qué arrestaron a Justin Timberlake?

"Nadie resultó herido", según una fuente de People. Informes de la revista indican que el intérprete de Selfish fue arrestado por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol después de cenar en el American Hotel en Sag Harbor. Justin Timberlake fue detenido poco después de salir del establecimiento, mientras se dirigía a casa de un amigo.



Timberlake fue detenido en Sag Harbor, ubicado a unos 150 kilómetros al este de Nueva York, en la exclusiva zona de playas conocida como Los Hamptons, popular entre celebridades y millonarios. Esto ocurrió después de que dejara el grupo de amigos con quienes había cenado, poco después de la medianoche, según fuentes citadas por Fox News.



El arresto ocurre mientras Justin, de 43 años, se prepara para realizar dos conciertos en Chicago esta semana y dos más en Nueva York la próxima. Actualmente, Timberlake está de gira promocionando su último álbum, Everything I Thought It Was. Tiene programado presentarse en Chicago este mes, antes de llegar al Madison Square Garden también en junio.

¿Cómo ha sido el regreso de Justin Timberlake a la música?

Justin Timberlake regresó a la música en marzo con un nuevo disco, titulado Everything I Thought It Was, después de seis años desde su último álbum. Sin embargo, el lanzamiento no ha alcanzado la misma resonancia que sus trabajos anteriores.



Everything I Thought It Was sigue la misma línea que su predecesor Man Of The Woods (2018), explorando una fusión entre el pop y la música country que no captó el interés ni el entusiasmo de los críticos especializados ni del público en general.

¿Quién es Justin Timberlake?

Justin Timberlake, quien llegó a ser considerado el Príncipe del Pop, en contraposición a su expareja Britney Spears, se hizo conocido como uno de los talentos infantiles de Disney. Posteriormente, como miembro de *NSYNC, logró vender 70 millones de discos.



El artista, de 43 años, que también ha incursionado como actor en películas como In Time (2011), ha vendido más de 88 millones de copias como solista y ha recibió diez premios Grammy, entre ellos por su canción Cant' Stop The Feeling!, uno de sus mayores hits.

