"Me amargué": Denzel Washington revela que no soportó perder el Oscar contra Kevin Spacey

Denzel Washington reveló un episodio que nadie notó cuando perdió el Oscar a Mejor Actor en el 2000 frente a Kevin Spacey por su interpretación en American Beauty. Washington, quien competía por su papel en The Hurricane, admitió haber sentido amargura tras su derrota.

"En los Oscar dijeron el nombre de Kevin Spacey por American Beauty,” recordó el actor en entrevista para Esquire. "Recuerdo que volteé para mirarlo y nadie estaba de pie, excepto las personas que lo rodeaban. Todos los demás me estaban mirando. Tal vez solo fue mi percepción, pero sentí que todos me observaban. Ahora, pensando en ello, no creo que realmente fuera así".

A pesar de haber ganado el Globo de Oro por su interpretación de Rubin Carter, Denzel no pudo llevarse a acasa la estatuilla dorada en la categoría donde también competían Russell Crowe (The Insider), Richard Farnsworth (The Straight Story) y Sean Penn (Sweet and Lowdown).

Denzel Washington ya no quiso votar en los Oscar

Denzel Washington dijo que, tras perder por segunda vez el premio a Mejor Actor (anteriormente compitió en 1993 por Malcolm X y perdió frente a Al Pacino), decidió apartarse de la contienda y delegar a su esposa, Pauletta, la tarea de votar en su lugar para los premios de la Academia.

"Pasé por una etapa en la que Pauletta veía todas las películas del Oscar. Yo le decía, '¿Ellos no se preocupan por mí? Pues yo tampoco. Tú vota. Tú míralas. Yo no voy a ver eso'. Renuncié. Me amargué", confesó la estrella de Hollywood.

Dos años después, en 2002, Washington hizo historia al convertirse en el segundo actor afroamericano en ganar el Oscar a mejor actor, gracias a su interpretación en Training Day. El primero en lograr este reconocimiento había sido Sidney Poitier en 1963 por Lilies of the Field.

Desde entonces, Denzel Washington fue nominado cuatro veces más al Oscar, con su más reciente nominación en 2022 por The Tragedy of Macbeth. Este año, el actor vuelve a estar en la contienda, ahora en la categoría de Mejor Actor de Reparto, por su participación en Gladiator II.

