'Gladiador 2' se impone en Perú tras su estreno y logra liderar el ranking de películas más vistas

Gladiador 2 tuvo un excelente estreno en los cines peruanos. La esperada secuela de la película de Gladiador, ganadora de cinco premios Oscar el 2001 (incluida a Mejor película y Mejor actor principal con Russell Crowe), se convirtió en la película más vista en nuestro país tras su estreno en Latinoamérica el último jueves 14 de noviembre.

Fue Comscore, compañía en medición de audiencias a nivel mundial, quien difundió este viernes en su cuenta oficial de X (antes Twitter) que Gladiador 2, dirigida por Ridley Scott, se ubica en el primer lugar del ranking de las cinco películas más vistas en el Perú con un total de 29 900 espectadores.

Es así como el filme de drama histórico y épico, protagonizado por Paul Mescal como Lucio Vero, logró superar a otros taquilleros filmes como Venom: el último baile (18 500 espectadores), Código: traje rojo (12 800 espectadores), Robot salvaje (11 400 espectadores) y El tiempo que tenemos (8 100 espectadores).

Cabe mencionar que Gladiador 2 también se estrenó en países del continente como México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Panamá, Ecuador, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay, Chile, Argentina y Uruguay.

Del mismo modo, el largometraje de Paramount Pictures se estrena en España este viernes 15 de noviembre, llegando a los cines de Estados Unidos el 22 de noviembre.

¿De qué trata Gladiador 2, la nueva película de Ridley Scott?

Gladiador 2 es una película épica de drama histórico dirigida por Ridley Scott. El filme, escrito por David Scarpa, está ambientado 25 años después de la muerte del general romano Maximus Decimus Meridius (Russell Crowe) en la primera película de Gladiador que ganó cinco premios Óscar a Mejor película, actor, diseño de vestuario, efectos especiales y sonido.

En esta ocasión la trama se centrará en Lucius, el joven sobrino del emperador Cómodo e hija de Lucila, quien luego de ser salvado por Máximus deberá tomar importantes decisiones en su vida adulta.

"Años después de presenciar la muerte del venerado héroe Maximus a manos de su tío, Lucius (Paul Mescal) se ve obligado a ingresar al Coliseo después de que su hogar fuera conquistado por los emperadores tiránicos que ahora dirigen Roma con mano de hierro. Con rabia en su corazón y el futuro del Imperio en juego, Lucius debe mirar a su pasado para encontrar fuerza y ​​honor para devolver la gloria de Roma a su pueblo", se lee en la sinopsis oficial.

Pedro Pascal y Paul Mescal disputan una mortal batalla en Gladiador 2.

¿Quiénes actúan en Gladiador 2?

Paul Mescal protagoniza Gladiador 2 como Lucio Vero, el hijo de Lucila y sobrino del emperador Cómodo, interpretado por Joaquin Phoenix en la primera entrega. El actor irlandés de 28 años usa una armadura de batalla con una espada para luchar contra sus enemigos.

Quien también aparece es Pedro Pascal. El actor de origen chileno interpreta al general romano Marcus Acacius. Junto a Mescal protagonizan una pelea épica y brutal por el futuro del imperio en el Coliseo, similar a la lucha de Máximo Meridio, interpretado por Russell Crowe, en la película original hace 24 años.

Al elenco se unen Denzel Washington, Joseph Quinn y Fred Hechinger, quienes interpretan a Macrinus y a los emperadores Geta y Caracalla, respectivamente. Además, regresa Connie Nielsen como Lucila y Derek Jacobi como el senador Graco. Completan el reparto Djimon Hounsou, Tim McInnerny, May Calamawy, Lior Raz, Peter Mensah y Matt Lucas.

Ridley Scott y el elenco de actores de Gladiador 2 en el preestreno de la película.

Gladiador 2 recibió clasificación 'R' por sus escenas con violencia

Gladiador 2 consiguió la clasificación ‘R’ por la Motion Pictures Association (MPA), organización estadounidense que vela por los intereses de los estudios cinematográficos y que clasifica a los largometrajes por su idoneidad para diversos tipos de audiencias.

Según informó ComicBook, la cinta que sigue la historia de la exitosa película Gladiador (2000) obtuvo dicha clasificación debido a su “violencia intensa y sangrienta” mostrada en las escenas de batallas y combates brutales de sus protagonistas: Lucius Vero (Paul Mascal) y Marcos Acacius (Pedro Pascal).

En efecto, la primera película de Gladiador, protagonizada por Russell Crowe como Máximo Décimo Meridio, también fue recomendada para mayores de edad debido a los enfrentamientos de sus protagonistas, las peleas contra tigres y las escenas de sangre y guerra.

Me encanta hacer películas de época. Me encanta la investigación. Me encanta crear una especie de olores de la época", manifestó Ridley Scott a ComicBook.

'Gladiador 2' es protagonizado por Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Denzel Washington, entre otros.

