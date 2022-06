Aseguran que Rebel Wilson salió del clóset por presión de un medio de comunicación. | Fuente: Instagram

El director del diario australiano The Sidney Morning Herald, Bevan Shields, se disculpó este martes por la polémica con la actriz Rebel Wilson, que decidió hacer pública su relación con una mujer bajo la supuesta presión del periódico.

En una carta dirigida a los suscriptores y publicada en su web, Shields pidió perdón por haber "hecho las cosas mal" con la actriz australiana, quien decidió anunciar el pasado viernes en Instagram su relación con la diseñadora Ramona Agruma tras ser contactada por el columnista Andrew Hornery.

El diario, que asegura que no trató de presionar a Hornery para que saliera del armario, recibió un aluvión de críticas en las redes sociales de internautas que entendieron que la actriz reveló su relación presionada.

TENÍA UN PLAZO

Shields explicó que Hornery, que es gay, le dijo que quería contactar a Wilson para preguntarle sobre su relación con la diseñadora, quien tenía numerosas fotos con la actriz en su cuenta de Instagram.

El columnista, que escribe sobre asuntos de sociedad y famosos, envió la semana pasada un correo electrónico a la actriz, a través de sus representantes, para que comentase sobre su relación y afirmó que tenía dos días para contestar, hasta el viernes.

La actriz, sin explicar nada de los correos del diario, publicó por su cuenta que mantenía una relación con la diseñadora el mismo día en que terminaba el plazo.

"Pensé que estaba buscando un Príncipe de Disney, pero tal vez lo que realmente necesitaba todo este tiempo era una Princesa de Disney", declaró la actriz con una foto junto con su pareja.

RECONOCEN SU ERROR

El sábado, Hornery publicó una columna en la que revelaba que él había abordado a la actriz sobre su relación y lamentó que esta lo hubiese hecho público antes.

Esta revelación descubrió la supuesta presión del diario y provocó las críticas, por lo que el artículo fue retirado el lunes y sustituido por otro en el que el columnista pedía perdón por cómo había tratado el asunto, pero negaba haber lanzado un ultimátum.

El director del diario también reconoció el error de dar un plazo de dos días, lo que se interpretó como una amenaza de publicar la información, y el tono del artículo de Hornery, pero desmintió también que tuvieran intención de hacerlo público.

"Quiero ser meridianamente claro sobre un punto importante: Si no hubiera respondido, yo no lo habría publicado", manifestó Shiels en su carta.

Sin embargo, la actriz de películas como "Dando la nota" ("Pitch Perfect") o "Cómo ser soltero" ("How to be Single") sugirió haberse sentido presionada.

"Gracias por los apoyos, fue una situación muy dura pero tratando de manejarla con gracia", comentó Wilson el sábado en respuesta a uno de los miles de mensajes de apoyo y censura al medio australiano. En su disculpa del lunes, el columnista reconoció su error y expresó su solidaridad con Wilson.

"Realmente lamento que Rebel haya encontrado esto difícil. Esa nunca fue mi intención. Pero veo que lo ha manejado todo con extraordinaria gracia. Como hombre gay, soy muy consciente de cuán profundamente duele la discriminación. Lo último que querría hacer es infligir ese dolor a otra persona", reconoció Hornery. (Con información de EFE)

