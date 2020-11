Este miércoles 25 de noviembre, el astro del fútbol mundial falleció tras sufrir un paro cardiorespiratorio en su vivienda de Buenos Aires. Estas son algunas canciones que se le dedicaron durante su carrera futbolística. | Fuente: EFE

Este miércoles 25 de noviembre, Diego Armando Maradona falleció a los 60 años, tras un paro cardiorespiratorio. En el mundo artístico, 'el Diego' llevó a muchos cantantes a componerles y dedicarles canciones en los que contaban su historia o alababan su juego en las canchas de fútbol.

Aquí te presentamos 10 canciones dedicadas a Maradona:

“LA MANO DE DIOS”- RODRIGO

El tema es de autoría de Alejandro Romero, pero popularizado por Rodrigo Bueno. La canción que hace el ademán de una biografía, a ritmo de cumbia argentina, cuenta algunos polémicos momentos en la vida de Maradona.

“EL SUEÑO DEL PIBE”- REINALDO YISO Y JUAN PUEY

Este tango compuesto por Reinaldo Yiso y musicalizado por Juan Puey compusieron la canción sin saber que años después el mismo Diego Armando Maradona llevaría a esta canción como un himno futbolero.

En la letra original se escucha el nombre de famosos futbolistas de la época. En la versión de Maradona, ‘el Diego’ nombra a otros astros del fútbol como Kempes, Olguin y a él mismo.

“SANTA MARADONA”- MANO NEGRA

El grupo liderado por el cantante Manu Chao dedica esta canción al lado rebelde de Maradona, incluso contra la FIFA.

“¡La lotería, el Calcio, los ladrones Populo!

La Copa del Mundo ha terminado

Maradona se había ido

¡Para proteger a los italianos!

Club de fútbol Larchuma

Santa Maradona ruega por mí”

“MARADONA”- ANDRÉS CALAMARO

El cantante argentino le dedicó esta canción a su amigo, el astro argentino Diego Armando Maradona.

“No me importa en que lío se meta

Maradona es mi amigo

Y es una gran persona en el diez

En el alma guardó la camiseta de boca

Que me regaló alguna vez”



“LA VIDA ES UNA TOMBOLA”- MANU CHAO

Como solista, también Manu Chao le ha dedicado algunas canciones a Diego Armando Maradona. Esta canción formó parte del soundtrack del documental “Maradona”.

“MARADONA BLUES”- CHARLY GARCÍA

El ídolo del rock Charly García le dedicó un blues.

“Yo ya no existo sin pasado,

entre la oscuridad y la luz.

Yo se que existo en otro lado,

yo ya perdí el autobús,

como en el Maradona blues.

Un accidente no es pecado,

y no es pecado estar así?

Pero aquí estoy en este lado,

por eso déjame salir,

yo solo quiero tu vivir”

“EL BAILE DE LA GAMBETA”- BERSUIT VERGARABAT

La canción de este grupo argentino identifica a Diego Armando Maradona como una figura importante en la lucha contra el poder.

“MARADONA È MEGLIO E PELÈ”- ENZO ROMANO

“Maradona es mejor que Pelé”, esta es considerada una de las canciones favoritas de los hinchas de Napoli.

“CAPITÁN PELUSA”- LOS CAFRES

El grupo argentino le dedicó esta canción a Diego Armando Maradona con un videoclip de estilo medieval.

“Pelusa, no se lo que quieren de vos

Tus enemigos se muerden

Tu gente, no te cuestiona no se resiente

Te espera con un grito caliente

Con un grito caliente, con un grito caliente”

“MARADÓ”- LOS PIOJOS

El grupo de rock le dedicó este tema en el que se contaba un poco de la vida de Maradona.

“Cae del cielo brillante balón

Toda la gente y todo el mundo ve

Una revancha redonda en su pie

Todo el país con él corriendo va

Caen las tropas de su majestad

Y cae el norte de la Italia rica

Y el papa dando vueltas no se explica

Muerde la lengua de Joao Havelange”