Diego El Cigala tras ser denunciado por violencia de género: “Las mujeres siempre quieren dinero | Fuente: Sony Music

El artista español Diego El Cigala fue detenido el miércoles 9 por la policía de Madrid (España) luego que su pareja lo denunciara por el presunto delito de violencia de género.

Según el diario El País de España, el cantante Diego Ramón Jiménez, también conocido como Diego El Cigala fue intervenido en un hotel y pasó la noche del miércoles en una dependencia policial de Madrid.

Tras su liberación el jueves por la mañana, el cantante brindó unas breves declaraciones para la prensa donde señaló que habría sido denunciado "por dinero": "Estoy muy contento, me voy para cantar a Málaga. Seguro que son los dineros. Siempre quieren dinero las mujes", señaló.

Según su abogado Eduardo Aguilera, el cantante quedó el libertad porque no se presentaron pruebas que justifiquen la denuncia. “Él está de buen ánimo porque se ha demostrado que no hay sustento que fundamente una denuncia de estas características (...) no se ha demostrado autoría ni reproche a su conducta”, explicó.

La denuncia fue presentada este miércoles 9 por su segunda esposa Kina Méndez en una comisaría de la Policía Nacional de Jerez. Ella denunció al artista flamenco 52 años por malos tratos, físicos y psicológicos, a lo largo de dos años.

Esta no sería la primera vez que Diego El Cigala es detenido por la Policía española debido a que en 2014 fue condenado por un juzgado de Madrid por una falta de amenazas contra una azafata en un vuelo en 2003 a la que le dirigió expresiones machistas.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.