Dimitri Diatchenko: Actor de "Sons of Anarchy" e "Indiana Jones 4" murió a los 52 años

Dimitri Diatchenko, actor de "Sons of Anarchy", falleció a los 52 años. | Fuente: Europa Press

Dimitri Diatchenko, actor conocido por sus papeles en la serie "Sons of Anarchy" y la película "Atrapados en Chernóbil", falleció a los 52 años.

Según un comunicado de su agencia, el artista murió en su casa de Daytona Beach, Florida (EE.UU.). Aunque la causa de la muerte no ha sido confirmada, todo apunta a que el intérprete habría sufrido un ataque al corazón o alguna dolencia derivada de una descarga eléctrica de 220 voltios que sufrió la semana anterior, mientras trabajaba.

Según CNN, un compañero de trabajo le dijo a la policía que las últimas noticias que tuvo del intérprete del drama "Sons of Anarchy" fueron, a través de un mensaje de texto, el pasado 19 de abril.

CARRERA

La primera aparición importante de Dimitri Diatchenko en el cine fue gracias a un pequeño papel en "La teniente O'Neil" junto a Demi Moore. Nacido en San Francisco, el actor tuvo roles en series como "How I met your Mother", "Bones", "Sons of Anarchy" y "Mentes criminales".

El intérprete, de ascendencia ucraniana, griega y sueca, también dio vida a personajes rusos en las películas "Superagente 86", "Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal" y "Atrapados en Chernóbil".

Diatchenko también trabajó como actor de doblaje en series animadas como "Padre de Familia" y "Los Thornberrys"; así como en videojuegos como Call of Duty o Fallout. Además de actor, el fallecido era guitarrista. Su último trabajo data de 2017 y fue precisamente poniendo voz a un personaje en la serie de "Las Tortugas Ninja". (Europa Press)