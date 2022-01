"Doctor Milagro": Ali, hermano de 'Demir', murió tras caer del piso 11 de su edificio. | Fuente: Pinterest

El actor Firat Altunmeşe, quien le dio vida a Demir en “Doctor Milagro”, está pasando por un mal momento familiar, luego de que Ali Murat Altunmeşe, su hermano de 42 años, falleciera de manera trágica en diciembre de 2021.

Según los medios turcos, Ali murió tras caer del balcón del piso 11 del edificio donde vivía. Hasta el momento se desconoce si trata de un suicidio o fue provocado. Por ese motivo, el artista se mantuvo alejado de las redes sociales hasta hace unos días que decidió comunicar el porqué de esta decisión.

"Dejo de seguir a la mayoría de ustedes porque me di cuenta de que no están interesados en mí, sino en lo que sucedió. Esto no tiene nada que ver con el amor o el valor, pero si alguien se siente ofendido, dejé de seguirlo de inmediato”, escribió Firat Altunmeşe en su cuenta de Instagram.

Cabe resaltar que Ali Murat Altunmeşe también era actor como su hermano, el protagonista de “Doctor Milagro”. Ali Interpretó un papel en la serie de televisión "La espada de Barbaroslar del Mediterráneo" y en varias ficciones turcas de su país.

Firat Altunmeşe junto a su hermano Ali Murat Altunmeşe (42), quien falleció en diciembre del año pasado por causas desconocidas. | Fuente: Instagram

¿Quién es Ali Murat Altınmeşe?

Ali Murat Altunmeşe es el hijo mayor de İzzet Altınmeşe. Su hermano Fırat Altunmeşe (31) también es actor. Algunas de las películas en las que nació Altunmeşe en 1979 son las siguientes: Ali Baba y los 7 enanitos (2015), To Kill a Don Juan (2014).

La razón por la que 'Demir' dejó “Doctor Milagro”

La pandemia por la COVID-19 ha generado incertidumbre y presión en el mundo del entretenimiento y eso causó un problema en el actor Firat Altunmeşe.

El ‘doctor Demir’ en “Doctor Milagro” tuvo ataques de pánico debido al aumento de contagios de este virus, por ese motivo decidió dar un paso al costado de las grabaciones de la novela, es así que su salida fue abrupta.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.