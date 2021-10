Firat Altunmeş, el actor que le da vida al doctor Demir en 'Doctor Milagro' se alejó de la novela por una grave razón. Conoce por qué se alejó. | Fuente: Twitter

El actor que le da vida a Demir en “Doctor Milagro”, Firat Altunmeş, se alejó de la producción de un momento para otro. El protagonista dejó de aparecer en la novela justo en un momento crítico en la historia.

[ALERTA SPOILERS]

¿Qué pasa con Demir en “Doctor Milagro”?

En “Doctor Milagro” hubo un accidente vehicular que afectó a varios autos poniendo en aprietos al centro de salud. La cantidad de heridos significó un reto para todos los médicos ya que no estaban completos.

Esto ocasionó un problema a Demir ya que no pudo ayudar a uno de los afectados que necesitaba una urgente atención y, tras no contar con el apoyo de sus colegas, todo se descontroló.

Es por eso que les reclama haciendo que ya no vuelva a aparecer en el hospital Berhayat. Fue tanta la presión que ni su novia, la enfermera Acelya, pudo ubicarlo. Sin embargo, después se enteran de que el doctor renunció al centro médico por ese momento crítico.

Demir le dio su carta de renuncia a la secretaria Gülin. Se sintió agobiado por la falta de apoyo por lo que decidió terminar su relación con el hospital y con su pareja.

“Pensé mucho. No he dejado de pensar en estos dos días. En la empresa las cifras eran malas. Lo arruiné en el hospital. Tú y yo ya estábamos mal. No pude, Acelya. Todos tiene un límite de resiste. El mío está acá. Por eso renuncié. También me mudé de la casa, fuiste lo mejor pero no pude más. Adiós”, se lee en la carta.

La razón por la que el actor dejó “Doctor Milagro”

La pandemia por la COVID-19 ha generado incertidumbre y presión en el mundo del entretenimiento y eso causó un problema en el actor Firat Altunmeş.

El ‘doctor Demir’ en “Doctor Milagro” tuvo ataques de pánico debido al aumento de contagios de este virus, por ese motivo, decidió dar un paso al costado de las grabaciones de la novela, es así que su salida fue abrupta.

