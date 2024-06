Don Omar, el Rey del Reguetón, revela su diagnóstico de cáncer: "Las buenas intenciones son bien recibidas"

Don Omar reveló este lunes que ha sido diagnosticado con cáncer y se mostró confiado en su pronta recuperación. El cantante urbano puertorriqueño, de 46 años, quien se prepara para la segunda etapa de su gira Back To Reggaeton, compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde ha recibido el apoyo de miles de fanáticos y colegas.



"Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto", escribió el artista en su cuenta oficial de Instagram. En la imagen publicada, Don Omar muestra su puño cerrado y lleva un brazalete de admisión de un hospital de la red Orlando Health.



El autor de éxitos mundiales como Dale Don dale, Ella y yo y Danza kuduro no ofreció detalles sobre el tipo de cáncer que padece ni del tratamiento que está recibiendo. Su cuenta de Instagram, con 11,6 millones de seguidores, se llenó de mensajes de apoyo como: "Esa es la actitud, la mente controla el cuerpo. Mucha fe y pa lante con todo el proceso" y "La mano de Dios está contigo".

¿Quién es Don Omar?

William Omar Landrón, conocido mundialmente como Don Omar y autodenominado El Rey del Reguetón, realizó su gira Back To Reggaeton por Norteamérica entre marzo y abril de 2024. El 17 de abril anunció 18 fechas adicionales que lo llevarán por Estados Unidos entre agosto y septiembre.



En diciembre pasado, Don Omar se reconcilió con Daddy Yankee después de varios años de enemistad. "Hoy cerramos el libro que guardaba los mejores capítulos de nuestra controversial rivalidad. Gracias por tus palabras y por escuchar las mías que venían del corazón también", expresó.



"Gracias por tu temple competidor y admirable disciplina, pero más aún gracias por lo que hiciste por nuestra música. Gracias por colaborar y por competir, pues lo hice con un titán. Me quedo con los recuerdos buenos, las risas, los sueños juntos y con el deseo de un último round con tan grandioso adversario", concluyó.

