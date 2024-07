Don Omar confiesa su "miedo" durante su lucha contra el cáncer: "Ahora salgo sabiendo que, a lo mejor, no regreso"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En junio, Don Omar reveló a sus seguidores que había sido diagnosticado con cáncer. Poco después, anunció: "Hoy me levanté sin cáncer y agradecido", aunque no dio muchos detalles en ese momento. Durante una reciente entrevista, finalmente compartió más sobre este difícil período.



“Sentí miedo, pero sentí paz en algún momento. Creo que el miedo era más por la poca información que tenía de lo que estaba sucediendo conmigo, no miedo a quizás morirme, sino el miedo a quedarme vivo y seguir enfermo“, reveló el reguetonero en una conversación con Eddie Piolín Sotelo en el podcast El show de Piolín.

¿Qué dijo Don Omar sobre su diagnóstico de cáncer?

Según Don Omar, el miedo que sintió al ser diagnosticado con cáncer le hizo empetizar con quienes pasan por la misma situación. "Quise ponerme en los zapatos de esas personas que, al igual que yo, fueron diagnosticadas, pero que quizás no tienen los recursos o cuya condición no fue detectada tan temprano como la mía", expresó.



Además, comentó: “Pasé por todo, hermano. Desde la etapa del miedo hasta la de la paz, cuando literalmente le dije a Dios: ‘Sabes qué, creo que he vivido todo lo que quería, he recibido más de lo que merecía'. Llegó un momento en que levanté las manos y dije: 'Que sea lo que tú digas, eso me traerá paz, sea lo que sea’”.

¿Por qué no compartió antes su diagnóstico de cáncer?

“Nunca le dije nada a nadie, quise quedarme callado todo el tiempo”, confesó Don Omar. Continuó diciendo: “Creo que una de las razones por las que la situación empeoró fue porque no quería hablar con nadie, tenía mucho miedo. Estaba en medio de la gira y la gira era todo un éxito. En algún momento sentí que no quería dañar la atmósfera”.



“Hoy veo la vida completamente distinta, la veo como algo muy pasajero, sensible y frágil, sin importar cuánto tiempo disfrutemos. Ya no salgo de casa teniendo claro que voy a regresar, ahora salgo sabiendo que, a lo mejor, no regreso. Esa sensación de fugacidad, de que la vida es un momento fugaz, me cambió”, reflexionó.



También comentó: “Todo esto sucedió mientras pedí cantar Agradecido a Wiso G porque necesitaba una canción en la que le diera gracias a Dios. Doce meses después, la misma semana en que me operaron, casi pierdo a mi papá, casi muere el día en que entré al quirófano. Cuando salí, lo primero que pensé fue en esa canción. Creo que la lección más grande es estar agradecido”.

Don Omar: "Hoy me levanté sin cáncer y agradecido"

Don Omar reveló en julio que había sido diagnosticado con cáncer, compartiendo una imagen desde un centro médico. Un día después, el cantante puertorriqueño, reconocido como uno de los máximos referentes del reguetón, se pronunció tras ser sometido a una operación. "Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas", dijo.



"Hoy me levanté sin cáncer y agradecido. Gracias por sus buenos deseos, oraciones y los miles de mensajes. Mi operación fue todo un éxito y ahora solo queda recuperarme', escribió en Instagram. Hasta el momento, el intérprete no ha proporcionado detalles adicionales sobre el tipo de cáncer que enfrentó.



El autor de éxitos mundiales como Dale Don dale, Ella y yo y Danza kuduro no ofreció detalles sobre el tipo de cáncer que padece ni del tratamiento que está recibiendo. Su cuenta de Instagram, con 11,6 millones de seguidores, se llenó de mensajes de apoyo como: "Esa es la actitud, la mente controla el cuerpo. Mucha fe y pa lante con todo el proceso" y "La mano de Dios está contigo".

