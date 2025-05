"Sobrevalorado" e "imbécil prepotente": Donald Trump descarga su irá contra Bruce Springsteen por criticarlo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de EE.UU., Donald Trump, llamó "imbécil prepotente" al músico Bruce Springsteen en un mensaje con tono amenazante en redes sociales, después de que 'El jefe' tachara al Gobierno del neoyorquino de "corrupto, incompetente y traidor" durante un concierto ofrecido esta semana en el Reino Unido.

"Veo que el sobrevalorado Bruce Springsteen va a un país extranjero a hablar mal del presidente de Estados Unidos", arranca el largo texto de Trump en su red social, Truth Social.

"Nunca me gustó, nunca me gustó su música ni su política de izquierda radical y, lo que es más importante, no es un tipo con talento. Solo un imbécil prepotente y desagradable que apoyó fervientemente al corrupto Joe Biden, un idiota mentalmente incompetente y nuestro PEOR presidente de la historia, que estuvo a punto de destruir nuestro país", prosigue.



¿Qué dijo Bruce Springsteen contra Donald Trump?

El miércoles, en la apertura del tramo de 2025 de su gira Land of hope and dreams en el Co-op Live de Manchester, Bruce Springsteen lanzó un ataque frontal contra el líder republicano.



"Mi hogar, el Estados Unidos que amo, el Estados Unidos sobre el que he escrito, que ha sido un faro de esperanza y libertad durante 250 años, está actualmente en manos de una Administración corrupta, incompetente y traidora", dijo el artista de Nueva Jersey al inicio de una larga alocución en contra de Donald Trump y su Gobierno.

Springsteen acusó al actual Ejecutivo de coartar la libertad de expresión, de fustigar a la clase trabajadora estadounidense, de expulsar a residentes del país "sin el debido proceso", de ponerse del lado de dictadores, de "abandonar a los niños más pobres del mundo" o de revertir "leyes históricas para los derechos civiles".



Trump a Springsteen: "Debería mantener la boca cerrada"

"Springsteen es 'tonto como una piedra' y no pudo ver lo que estaba pasando, ¿o sí (lo cual es aún peor)?", prosigue el mensaje publicado por Donald Trump en referencia al apoyo brindado por el músico para Biden, su predecesor en la Casa Blanca.

El escrito concluye en tono amenazante diciendo "este rockero reseco (¡tiene la piel atrofiada!) debería MANTENER LA BOCA CERRADA hasta que regrese al país; eso es lo normal. ¡Entonces veremos qué le pasa!".

Bruce Springsteen, un conocido votante del Partido Demócrata, ha criticado a Trump desde que presentó su candidatura a presidente por primera vez en 2016, cuando pidió que en los mitines de campaña del neoyorquino dejara de sonar su tema Born in the U.S.A.

Durante el primer mandato de Trump (2017-2021) 'El jefe' lanzó el tema That's what makes us great, una canción dirigida expresamente al entonces mandatario en la que se refería a él como un "timador".

La gira de Land of hope and dreams continúa con otro concierto este sábado en Manchester y más fechas por distintas ciudades de Europa, incluida San Sebastián, donde Springsteen y su E Street Band actuarán el 21 y 24 de junio.