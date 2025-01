Bruce Springsteen elogia a Jeremy Allen White por interpretarlo en nuevo biopic: "Canta muy bien"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bruce Springsteen estuvo visitando el set de grabación de su próxima película biográfica Deliver Me From Nowhere, o Líbrame de ninguna parte, un nuevo drama basado en la realización de su icónico álbum Nebraska (1982) y que será llevada a las salas de cine de la mano del director Scott Cooper con 20th Century Studios.

Asimismo, en una reciente entrevista con Jim Rotolo, presentador de E Street Radio, de Sirius XM, el famoso rockero estadounidense de 75 años elogió el trabajo que viene haciendo Jeremy Allen White, actor que lo interpretará en el filme.

En el diálogo, Bruce Springsteen admitió sentirse extraño al ver a Allen haciendo una versión más joven de él en su época de fama en la música. “Me sentí un poco extraño al principio, pero lo superas bastante rápido y Jeremy es un actor tan fantástico que te sumerges en él de inmediato”, recalcó el guitarrista y cantante granador de varios Grammy.

Seguidamente, el también compositor sostuvo: “Tiene una interpretación de mí que creo que los fans reconocerán profundamente y ha hecho un gran trabajo, así que me he divertido mucho. Me he divertido mucho estando en el set cuando he podido”.

En otro momento, el músico también elogió la forma de cantar de Jeremy Allen White en la película. “Canta bien. Canta muy bien”, expresó. Del mismo modo, Springsteen resaltó la labor del elenco que acompaña a Allen en el largometraje.

“Jeremy Strong (que interpreta al mánager Jon Landau) y Odessa Young (que interpreta a su exnovia Faye), son un elenco de gente increíble. Eligieron a los actores para la película de manera maravillosa, así que es muy emocionante”, agregó.

¿Qué dijo Jeremy Allen White sobre su papel de Bruce Springsteen?

Meses atrás, Jeremy Allen White se refirió a su actuación como Bruce Springsteen en una nueva película biográfica de 20th Century Studios.

En una entrevista con GQ, el ganador de dos Globos de Oro y un Emmy por su interpretación del cocinero Carmy en la aclamada serie The Bear, reveló que contrató a un entrenador vocal para conseguir el timbre de voz de Springsteen.

"Tengo un grupo de gente muy talentosa que me ayuda a entrenarme vocal y musicalmente para prepararme para esto (…) También tengo mucha suerte de que Bruce apoye mucho la película, así que he tenido acceso a él y es un tipo genial", declaró el modelo estadounidense a la revista.

Bruce Springsteen participará en película de 20th Century Studios

Bruce Springsteen y su antiguo mánager, Jon Landau, estarán en la nueva película biográfica, según confirmó Variety. Por su parte, David Greenbaum, presidente de Disney Live Action y 20th Century Studios, destacó el proyecto cinematográfico sobre el cantante.

"Es un honor único en la vida colaborar con Bruce Springsteen, un artista inspirador e incomparable que representa tanto para tanta gente (...) La profunda autenticidad de su historia está en excelentes manos con mi amigo Scott Cooper, con quien estoy encantado de colaborar una vez más", manifestó el ejecutivo.

Scott Cooper dirigirá y escribirá el guion de la película. Además, el cineasta de 53 años también estará en la producción del filme junto con Ellen Goldsmith-Vein, Eric Robinson, Warren Zanes y Scott Stuber.

"Bruce y yo estamos encantados de que Scott Cooper haya elegido escribir y dirigir la película basada en ese libro, creemos que es el cineasta perfecto para el trabajo (...) Estamos encantados de contar con el compromiso y apoyo de todo el equipo de 20th Century Studios y Disney", expresó Jon Landau al portal.

Bruce Springsteen, el rockero ganador de dos Globos de oro y un Oscar

Bruce Frederick Joseph Springsteen, conocido como Bruce Springsteen, es un cantante, guitarrista y compositor estadounidense de 75 años. Springsteen es uno de los músicos más exitosos del mundo. Vendió más de 120 millones de discos a nivel mundial.

A lo largo de su trayectoria musical, que abarca más de cinco décadas hasta la actualidad, ha publicado trabajos como Born to Run (1975), Darkness on the Edge of Town (1978) y The River (1980). Además, de otros trabajos orientados al folk como: Nebraska (1982), The Ghost of Tom Joad (1995) y Devils & Dust (2005).

El talento musical de Bruce Springsteen fue reconocido en la música y en el cine. El popular 'the Boss' tiene tiene en su repertorio 20 premios Grammy, dos Globos de Oro (a Mejor canción original) y un premio Oscar en 1994 por su tema ‘Streets of Philadelphia’, de la película Philadelphia.

