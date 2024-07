Bruce Springsteen es oficialmente multimillonario, según Forbes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bruce Springsteen ya es, oficialmente, multimillonario. De acuerdo con un reporte de la revista Forbes, el icónico cantante y guitarrista estadounidense ahora tiene un patrimonio, con una estimación “conservadora”, de 1,1 mil millones de dólares, obtenida en su mayoría por vender su catálogo de música a Sony en 2021 con un valor estimado entre 500 y 550 millones.

El 2023, Pollstar informó que la gira mundial de Bruce Springsteen generó alrededor de 380 millones de dólares en ingreso por entradas, con más de 3,4 millones de entradas vendidas.

“Cuando Bruce Springsteen regresó a su Nueva Jersey natal, en 1981, finalmente tenía cierta seguridad financiera. Después de terminar su primera gira comercialmente exitosa, apoyando su quinto álbum de estudio, The River, tenía dinero significativo en su cuenta bancaria. Aun así, el jefe de 32 años eligió amueblar su casa ranchera Colts Neck alquilada con muebles desechados de las calles”, señaló Forbes en un post en Instagram con la foto de The Boss.

Cabe mencionar que Bruce Springsteen vendió 140 millones de álbumes en todo el mundo con sus 21 álbumes de estudio, siete álbumes en vivo y cinco reproducciones extendidas.

“Incluso ahora, a los 74 años, está ahí fuera de gira y haciendo espectáculos de tres horas. Siempre un trabajador, Bruce sigue entrando y enrollándose las mangas para los fans de todo el mundo”, precisó Forbes.

Bruce Springsteen estrenará documental en Disney Plus sobre su gira con E Street Band.Fuente: Instagram (springsteen)

Bruce Springsteen: “Yo era solvente en mi vecindario”

El propio Bruce Springsteen recordó, en la presentación del libro Deliver Me From Nowhere, que siempre fue “solvente” en su vecindario.

“Yo era solvente, lo que me haría único en mi pequeño vecindario (…) Así que estaba lidiando con eso, con todos mis sentimientos muy contradictorios sobre estar tan separado de la gente con la que había crecido y sobre la que escribí”, declaró el popular ‘The Boss’.

Aparte de sus ingresos por su catálogo y sus giras, Bruce Springsteen realizó un par proyectos en Broadway, en las que realizó 267 espectáculos y recaudó 113.058.952 dólares en taquilla.

El músico de 77 años se encuentra de gira por Europa. Del mismo modo, se conoció que el próximo espectáculo del cantante y E Street Band será en Noruega este domingo 21 de julio.

Bruce Springsteen logró la mayor parte de su fortuna al vender su catálogo de música a Sony en 2021. | Fuente: Instagram (springsteen)

Bruce Springsteen reanudó gira en Europa tras cancelar cuatro conciertos

Bruce Springsteen y la E Street Band retomaron su gira mundial en Europa luego de que el músico postergara sus conciertos programados en Marsella, Praga y Milán debido a problemas vocales que le impedían cantar.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que se confirmó que Bruce Springsteen y su agrupación "pospondrán" los espectáculos de Praga, esperado para el 28 de mayo y Milán, programado el próximo 1 y 3 de junio.

"Tras el aplazamiento de ayer en Marsella debido a problemas vocales, un examen y consultoría ulteriores han llevado a los médicos a determinar que Bruce Springsteen no debería actuar durante los próximos diez días", se lee en el comunicado difundido por el equipo de Springsteen.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis