Donald Trump sorprende bailando 'Y.M.C.A.' con una espada en su baile inaugural y así reaccionó el público [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Donald Trump celebró el lunes su asunción como presidente de los Estados Unidos con una noche llena de sorpresas, que incluyó un inesperado baile al ritmo de Y.M.C.A., el clásico de Village People, con un peculiar accesorio: una espada.

► Carrie Underwood enfrenta un incómodo momento al cantar en la investidura de Trump [VIDEO]

El flamante Comandante en Jefe subió al escenario del Centro de Convenciones Walter E. Washington junto a su esposa, Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y su esposa Usha. Mientras la icónica canción resonaba, Trump agitó una espada con entusiasmo, la misma que momentos antes había utilizado para cortar un enorme pastel que representa el nuevo diseño del Air Force One.

El público presente no tardó en animarse, agitando las manos en el aire al compás de la música y coreando la frase: "It's fun to stay at the Y-M-C-A." Melania observaba divertida, mientras JD y Usha se reían del improvisado espectáculo.

En un gesto teatral, Trump realizó un corte en el aire con la espada antes de lanzarle un beso al público. Poco después, entregó el arma ceremonial a un soldado y continuó saludando a los asistentes.

Donald Trump cantó y bailó junto a Village People

El día anterior, Donald Trump había protagonizado otro momento llamativo en un mitin en Washington, donde compartió escenario con Village People. Vestidos con sus emblemáticos atuendos, los miembros del icónico grupo interpretaron su famoso éxito junto al presidente de los Estados Unidos, que no dudó en sumarse al canto y baile.

A pesar del entusiasmo de Trump y sus seguidores, Y.M.C.A. ha estado envuelta en controversias. En diciembre, Victor Willis, letrista y cantante principal del grupo, aclaró que la canción no fue concebida como un himno para la comunidad LGTB, aunque no tiene problema en que se la interprete de esa manera.

Lanzada en 1978, la canción se convirtió en un fenómeno cultural y, más de cuarenta años después, resurgió con fuerza en las listas de éxitos gracias a su uso recurrente durante la campaña electoral de Trump.

President Donald Trump does his dance with a sword to “YMCA” 🤣🕺

pic.twitter.com/y04EWfspbq — Daily Loud (@DailyLoud) January 21, 2025

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis