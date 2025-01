Timothée Chalamet le pidió una foto a Paulo Dybala, tras asistir al estadio para ver al AS Roma en Italia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El inesperado encuentro entre Timothée Chalamet, estrella de Hollywood, y Paulo Dybala, campeón del mundo con la selección argentina, generó un revuelo en las redes sociales. El actor estadounidense, quien se encontraba en Italia promocionando su nueva película A Complete Unknown, aprovechó su paso por el país para asistir a un partido de la AS Roma y conocer a su ídolo y referente del conjunto italiano.

Durante la previa del enfrentamiento entre la AS Roma y el Genoa, Chalamet, acompañado por el elenco de la película que narra la juventud de Bob Dylan bajo la dirección de James Mangold, hizo una aparición en el Auditorium Parco della Musica para presentar el filme. Al finalizar, el actor sorprendó al público al anunciar: “Muchas gracias a todos. Ahora nos vamos, vamos a salir corriendo del escenario, vamos a ir directos al partido de la AS Roma y a alentar a Paulo Dybala”.

El actor ocupaba una butaca en el estadio Olímpico de Roma junto a sus compañeros de elenco Edward Norton y Monica Barbaro. Desde la tribuna, disfrutaron del emocionante encuentro en el que 'La Loba' venció 3-1 al Genoa. Tras el partido, Timothée Chalamet tuvo la oportunidad de conocer a Dybala en el vestuario. Fan declarado del futbolista cordobés, no dudó en pedirle una fotografía.

Minutos después, el actor compartió la imagen en sus historias de Instagram, generando una ola de reacciones entre los fans de ambas estrellas. En la foto, Dybala, aún con el uniforme del equipo, posó sonriente junto a Chalamet, quien llevaba una casaca, un buzo negro, jeans, una bufanda verde y un llamativo gorro con motivos de la Roma.

Aunque Dybala no marcó goles en el partido, su asistencia fue clave para sellar el marcador definitivo. Desde su llegada a la Roma en 2022, el jugador argentino se ha convertido en una pieza fundamental para el equipo y en uno de los favoritos de los hinchas.

Por su parte, Chalamet sigue destacándose en la industria cinematográfica. Reconocido por sus papeles en Call Me By Your Name y Dune, el actor se encuentra en plena promoción de A Complete Unknown, cinta que ha recibido excelentes críticas y que llegará a los cines el próximo jueves 30 de enero.

Timothée Chalamet y Paulo Dybala en los camerinos del AS Roma.Fuente: @tchalamet

Multan a Timothée Chalamet tras ir en bicicleta al estreno de A complete unknown

El trabajo promocional de Timothée Chalamet para la película A complete unknown no pasó desapercibido, de hecho, el artista protagonizó un momento viral al llegar al avant premiere en Londres montado en una bicicleta eléctrica, llamando la atención de los presentes. Sin embargo, su gesto ecológico le valió una multa de 65 libras (aproximadamente 79 dólares) por no estacionar correctamente el vehículo, precisa Variety.

"¡Es ecológico!", exclamó Chalamet en el programa francés Quotidien al ser cuestionado sobre su elección de transporte para el estreno de la biopic sobre Bob Dylan. Además, comentó que otro de los motivos para movilizarse en dos ruedas fue evitar el tráfico y asegurarse de llegar a tiempo.

En diciembre pasado, la promoción de A complete unknown también fue motivo de titulares. Chalamet apareció como coanfitrión en el programa College Game Day de ESPN y causó furor al lucir el cabello rubio y bigote corto para recrear uno de los looks de Dylan.

Los actores Edward Norton, Monica Barbaro, Timothee Chalamet y el director James Mangold asisten al estreno italiano de la película "A Complete Unknown" en el Auditorio Parco della Musica en Roma.Fuente: AFP

¿De qué trata el nuevo biopic de Bob Dylan?

A Complete Unknown es una película biográfica musical de drama dirigida por James Mangold, basado en el guion de Jay Cocks y en el libro de Elijah Wald de 2015, Dylan Goes Electric sobre la polémica respecto al cambio a la instrumentación amplificada eléctricamente por parte de Bob Dylan.

"Bob Dylan (Timothée Chalamet) se hizo un nombre en el mundo del folk a muy temprana edad con sus versiones acústicas. Así que, cuando en 1965, en el Newport Folk Festival, decidió conectar una guitarra eléctrica y usarla en su concierto, fue un duro golpe para los puristas del folk que veían el futuro del género en el joven”, se en la sinopsis oficial.

“Desde ese momento, la vida de Dylan cambió profundamente. Siendo atacado por un gran grupo de seguidores del folk que lo tachaban de traidor, haciendo que su carrera no volviera a ser la misma. Ese concierto fue clave, se declaró un músico independiente, y fue el comienzo de la voz de una generación", añade la trama del filme.

Lugares misteriosos EP53 | Crímenes de Hollywood - Parte I Si hay algo que viene con las estrellas de Hollywood es por supuesto el morbo de saber qué es lo que pasa con estas personas que vemos tan inalcanzables. Lo que, tal vez, no tomamos en cuenta es que ellos son seres humanos y en muchos casos sufren los mismos problemas y predicamentos de quienes no son famosos y en algunas situaciones, sufren más de lo que podríamos imaginar. Hoy, en Lugares misteriosos, conoceremos los casos criminales que estremecieron Hollywood y que si bien pasaron hace algunos años, hasta hoy siguen sonando. Leer más Compartir Lugares misteriosos Share 00:00 · 00:00