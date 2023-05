Maite Perroni le da la bienvenida a su hija: "Lía, eres nuestra gran bendición"

Después de anunciar su dulce espera, Maite Perroni y su esposo Andrés Tovar le dieron la bienvenida a su primera hija. Compartiendo una imagen en sus redes sociales, mostraron la mano de su bebé.

Esta foto familiar cuenta con 11 mil ‘Me gusta’ en Twitter y más de 700 mil, en Instagram; y se ve que la pareja toma la pequeña mano de la niña. Si bien la han presentado de manera oficial, no han dado detalles de cómo ha sido el nacimiento.

“Bienvenidas las desveladas, los pañales… junto a nuestro amor incondicional! Eres nuestra más grande bendición. ¡Te amamos Lía!”, se lee en el perfil de Maite Perroni y Andrés Tovar. Esta noticia ha emocionado a miles de fanáticos y más a sus compañeros de RBD.

Anahí, quien interpretó a Mía Colucci, le dedicó un emotivo mensaje: “¡Bebecita hermosa bienvenida! Te amamos”. De la misma manera, Dulce María, la recordada Roberta Pardo: “¡Bebita hermosa, bienvenida️! y también a la nueva mamá hermosa. ¡Los queremoooos!”.

Otros actores mexicanos como Fernanda Castillo, Alejandro Speitzer, Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Erick Hayser, Mauricio Ochmann, Julián Gil y más, también le dieron la bienvenida a Lía y le enviaron sus felicitaciones a Maite Perroni.

"Sí estaré en la gira de RBD"

Tras el anuncio de embarazo de Perroni, los fanáticos de RBD temían que no participara de la gira de reencuentro con la banda mexicana. Sin embargo, la actriz y cantante mexicano despejó todas las dudas.

"¡Qué año me espera! Voy a ser mamá, voy a darle vida al ser más importante de mi vida y además voy a volver a estar con mis hermanos, con toda esa gente que nos ha dado tanto amor", dijo la intérprete.

"Me estoy preparado para ello, desde lo físico y lo emocional para poder vivir esta etapa. La verdad es una etapa hermosa, no me puedo quejar, es una etapa bellísima. Me siento super afortunada, creo que es un gran 2023", agregó Maite Perroni para la revista People en Español.

Tras ello, la recordada Lupita en 'Rebelde' reveló que la gira de RBD es la última que harán y no subirán más al escenario como grupo.

"Poder hacer nuevas historias y volver a contar el cariño tan gigante que se siente y qué mejor que sea a través de la música es el mejor idioma que existe. Nos hace conectarnos en muchos sentidos y pues la intención es disfrutarlo, compartirlo, cerrar un ciclo y poder estar juntos para poder hacer ese cierre que a todos nos faltó en su momento", finalizó.