Dua Lipa y el director de cine Romain Gavras terminaron su relación: Entérate los motivos aquí

La revista británica, The Sun, fue el medio encargado de dar todos los detalles de esta lamentable ruptura.

Dua Lipa volvió a ingresar al club de las solteras al confirmarse su ruptura con el director de cine Romain Gavras. Esta información la compartió recientemente el diario inglés The Sun, el cual es muy cercano al círculo social de la ahora ex pareja.

La información indica que tanto Dua Lipa como Gavras solo buscaban un amor de verano y, ciertamente, pasajero. Sin embargo, ninguno de los dos imaginó que se extendería unos meses, lo que los llevó a verse juntos en varias galas, premiaciones y eventos sociales.

Como se recuerda, la pareja confirmó esta relación en marzo, cuando fueron vistos en el desfile de Saint Laurent en la Semana de la Moda de París. Pero una de las veces en donde causaron un gran revuelo fue en la premiación de los Cannes, evento que se realizó en mayo de este año.

“Dua y Romain han tomado caminos separados después de un verano de amor. Ella está completamente enfocada en su carrera y la pareja terminó la relación antes de que las cosas se pusieran feas”, manifestó el citado medio.

Dentro de las razones, The Sun también indicó que al director no le gustaba la presión laboral que la misma Dua Lipa se imponía. “Romain consideraba que Dua era una adicta al trabajo, pero ella no planea bajar el ritmo por nada ni por nadie”, agregó.

Los aprendizajes de la soltería

En reiteradas oportunidades, Dua Lipa ha manifestado que se siente muy cómoda estando soltera. Como se recuerda, cuando terminó con Anwar Hadid, hermano de Gigi y Bella Hadid indicó que aprendió mucho de ella durante este tiempo.

“Creo que aprendes mucho sobre ti mismo. Creo que mucha gente desea que su soltería desaparezca en busca de otra persona, pero creo que el objetivo de pasar ese tiempo a solas es descubrir realmente lo que necesitas, quién eres en el silencio y quién eres sin alguien. Creo que eso es lo mejor y luego, por supuesto, simplemente disfrutar del tiempo con tu chico o lo que sea”, comentó la intérprete de ‘One Kiss’ para el podcast Check In.