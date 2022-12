Agrega estas canciones navideñas a tu playlist y dale otro aire a tus fiestas de Navidad. | Fuente: Difusión

Llega la Navidad y con ella el tradicional playlist de temas que suelen sonar en estas fechas. Más allá de los villancicos tradicionales, son muchos los artistas que han lanzado canciones alusivas a esta celebración y que se han vuelto populares.

Desde Mariah Carey hasta Luis Miguel, pasando por Héctor Lavoe, El Gran Combo de Puerto Rico o Rossy War, si hablamos de artistas nacionales; estos son algunos títulos clásicos y nuevos que ponen el marco musical a las celebraciones navideñas.

Feliz Navidad, de José Feliciano

La canción fue incluida en "Feliz Navidad", título de un álbum navideño grabado por el cantautor José Feliciano. Fue lanzado al mercado bajo el sello discográfico RCA Víctor en 1970.

All I want for Christmas is you, de Mariah Carey

Es un tema navideño de estilo pop, coescrita e interpretada por la cantante estadounidense Mariah Carey, y distribuida por Columbia Records en 1994 como el sencillo principal del cuarto álbum de estudio de la intérprete, Merry Christmas.

Santa Claus llego a la ciudad, de Luis Miguel

La canción se estrenó en 2006 y está incluido dentro del disco Navidades: Luis Miguel. El lanzamiento estuvo acompañado de un videoclip que es protagonizado por el mismo 'Sol de México'.

Campana sobre campana, de Yuri

Su alegría y musicalidad han hecho de esta canción de Navidad uno de los temas de origen español más internacionales y cantados por el mundo. Es de origen andaluz y anónimo, se ha traducido a multitud de idiomas y, según algunas informaciones, se viene interpretando desde el siglo XX.

Ven a cantar, de La Hermandad

Es un villancico que no solamente habla de la Navidad, sino también, del fin de año que se acerca y que nos ha hecho vivir nuevos momentos para recordar. La interpreta el grupo La Hermandad, conformado por Yuri, Tatiana, Arianna, Denise De Kalafe, Mijares, Pandora, Daniela Romo, Hernaldo Zúñiga y Oscar Athie.

Mas allá, de Gloria Estefan

Un clásico que Gloria Estefan tuvo el honor de interpretar frente a San Juan Pablo II, concretamente el 30 de octubre de 1995, con ocasión de sus Bodas de Oro sacerdotales.

Canción para la Navidad, de José Luis Perales

Fue publicado en 1974 por la discográfica española Hispavox e incluido en el segundo álbum de estudio del cantautor español. Fue compuesta como balada romántica. Perales le canta a un marinero pidiéndole que suspenda sus labores pues ha llegado la Navidad.

Ven a mi casa esta Navidad, de Luis Aguilé

Es una de las melodías más sonadas durante esta época del año. Fue compuesta por el argentino Luis María Aguilera Picca, mejor conocido como Luis Aguilé en el año 1969.

El Arbolito, de El Gran Combo de Puerto Rico

No es exagerado decir que no hay Navidad sin la música de El Gran Combo de Puerto Rico. Basta pensar en clásicos como "La fiesta de Pilito", "No hay cama pa' tanta gente" o "El Arbolito", entre tantos otros, para celebrar la fiesta.

Aires de Navidad, de Willie Colón y Héctor Lavoe

Tema grabado en la primera semana de diciembre de 1970 con el objetivo de aprovechar la temporada navideña de ese año. La canción se incluyó en el álbum Asalto Navideño, tal fue el éxito que Fania Records publicó en 1973, un segundo proyecto navideño, llamado Asalto Navideño, Vol. 2. Esto llevó a que el primer álbum cambiara su nombre a Asalto Navideño, Vol. 1.

Ronda de Navidad, del Coral Infantil Manuel Pardo de Chiclayo

No confundir con los Toribianitos. Esta "Ronda de Navidad" fue premiada con el Disco de Oro en 1967 por sus altas ventas, pues incluía villancicos como 'Somos los niños Cantores', 'Sopa le dieron al Niño', 'Una pandereta suena', entre otros. Este disco fue grabado con músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Cholito Jesús, de Los Toribianitos

En el Perú, es tradicional escuchar las canciones navideñas entonadas por el grupo de niños llamados Los Toribianitos, agrupación de niños cantores de villancicos que provienen del colegio Santo Toribio del distrito del Rímac.

Navidad del Niño, de Manuel Donayre

Canción de Augusto Rojas Llerena, en una magnifica interpretación del "Diamante negro del Perú", Manuel Donayre.

Cantemos Navidad, de Rossy War

Aporte navideño de la cantante peruana Rossy War y su Banda Kaliente. Fue lanzada a inicios de la década del 2000, cuando la tecnocumbia se apoderó de las emisoras nacionales.

Un año más, de El Chavo del Ocho

Interpretación musical en la que toda la vecindad despide el año, al mismo tiempo que agradece a su público. El tema musical fue parte del episodio 'Fin de año', perteneciente a la temporada de 1976 de 'El Chavo del 8'. La canción fue incluida en el LP llamado "Chespirito y sus Canciones".

Dulce Navidad, de Morat y Danna Paola

El sonido de la banda colombiana y la melodiosa voz de la mexicana, fueron los ingredientes perfectos para enamorar a todo aquel que la escuche.

Llegó la Navidad, de Ozuna & Generación Escogida Ft. Christian Nieves

Ozuna ha demostrado su espíritu navideño con su canción "Llegó la Navidad", que hace referencia a la festividad en su país, Puerto Rico.

Santa Claus Is Comin’ To Town, de Sebastián Yatra

Un tema bilingüe que mezcla el inglés con el castellano, manteniendo el espíritu navideño tanto en la letra como en el videoclip. Santa Claus Is Comin'To Town es además una de las interpretaciones de los clásicos que forma parte de un entrañable disco titulado Feliz Christmas Vol. 1, recopilando a diferentes artistas de la música latina.

Feliz Navidad, Tito el Bambino

El 2009 fue particularmente un año especial para Tito el Bambino y, como una manera de dar gracias por todo lo bueno que le sucedió, el cantante quiso cerrar el año publicando su canción 'Feliz Navidad'.



Aguinaldo Urbano, de Don Omar

"Aguinaldo urbano" es el primer sencillo de la producción 'Tradición urbana 2' donde Don Omar cuenta con la colaboración de varios artistas.

Merry Christmas, de Ed Sheeran & Elton John

Ed Sheeran y Elton John se unieron para presentarnos el tema 'Merry Christmas', que amenaza con convertirse en un nuevo clásico navideño.

Last Christmas, de Wham!

Es una canción del dúo británico Wham! publicada en 1984, en un sencillo doble junto a 'Everything She Wants'. Fue escrita por George Michael. La canción ha sido versionada por muchos artistas de todo el mundo.

It's Beginning To Look A Lot Like Christmas, de Michael Bublé

Tema incluido en 'Christmas', el séptimo álbum de estudio del canadiense y no solo fue un éxito en ventas, sino que se convirtió en el primer álbum navideño en conseguir un premio Juno.

The Christmas Song, de Nat King Cole

Es un clásico navideño cantado por la famosa voz de Nat King Cole en 1946.

Happy Xmas (War is Over) de John Lennon

Es una canción del ex Beatle y músico británico John Lennon, grabada en los Record Plant Studios de Nueva York a finales de octubre de 1971.



NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.