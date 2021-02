Dustin Diamond, actor de "Salvado por la campana", fallece a los 44 años tras perder la lucha contra el cáncer. | Fuente: Composición

Dustin Neil Diamond, recordado actor de “Salvado por la campana”, falleció a los 44 años a causa de un cáncer terminal, informó el portal TMZ. El artista, que dio vida a Screech en la exitosa serie, estuvo internado en el hospital de Florida desde la última semana de enero.

El intérprete tenía fuertes dolores en el cuerpo por lo que sus representantes enviaron un comunicado a Entertainment Weekly, semanas atrás, para revelar su estado de salud:

"Ya se está sometiendo a quimioterapia, así que estará allí al menos una semana más y luego sabremos cuándo volverá a casa. La semana que viene comprenderemos mucho mejor la gravedad de su enfermedad y los tratamientos que necesitará para estar bien", se dijo en ese entonces.

Como se recuerda, Dustin Neil Diamond padecía de cáncer al pulmón en fase 4. En reiteradas entrevistas, el actor aseguró que no era consumidor de tabaco, por lo que asoció su enfermedad con la estancia en “hoteles y moteles baratos”.

"Dustin cree que algunos de estos lugares podrían haber tenido moho o asbesto... que podría haber inhalado, causando su cáncer", explicaron sus agentes.

SU CARRERA Y ALTIBAJOS

Dustin Diamond, que encarnó al personaje de Screech Powers, es parte del elenco original de la popular serie noventera "Salvado por la Campana", que tuvo 4 temporadas, e integró el spin-off "Salvado por la Campana: Los años universitarios".

Fue el único miembro del reparto original que no fue llamado para el relanzamiento de la ficción a través de la plataforma Peacock, aunque los otros actores señalaron que la puerta estaba abierta.

Tras el fin de la serie su vida personal ha pasado por algunos altibajos. En 2015 fue sentenciado a cuatro meses de prisión por un altercado en Wisconsin con un apuñalamiento de por medio y cinco años antes afrontó dificultades por el pago de su hipoteca.

En 2009, Diamond publicó una biografía, "Behind the Bell", en la que no pintó un retrato amable de sus excompañeros de elenco, de lo que posteriormente se arrepentiría, como confesó en 2016 en una entrevista que concedió a Mario López, quien precisamente fue parte del show. (Con información de EFE)

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

La historia más famosa de Jack London transcurre en Canadá, en plena fiebre del oro, transmitiendo la belleza de los paisajes y su gente pintoresca. El protagonista de “Colmillo blanco” es un perro y con él viviremos toda clase de aventuras.