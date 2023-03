Edward Christopher Sheeran, conocido como Ed Sheeran, es un cantautor y músico británico.​ | Fotógrafo: Zakary Walters

Uno de los cantantes británicos más importantes en la actualidad es Ed Sheeran. Sus éxitos como ‘Shape of you’, ‘Thinking out loud’ y más, lo han puesto en la cima en la industria musical, sin embargo, no todo ha sido felicidad para él.

El artista ha recaído en la depresión debido a que no ha podido superar la muerte de sus grandes amigos, por lo que ha tenido pensamientos suicidas y su esposa Cherry Seaborn lo ha ayudado con sus terapias.

En conversación con Rolling Stone, Ed Sheeran contó que ha lidiado con esta enfermedad mental desde niño ya que siempre lo discriminaron por ser diferente. A pesar de que no hacía caso, reconoció que sí le afectaron.

A eso se sumó la muerte del empresario musical Jaml Edwards, quien falleció tras una arritmia cardíaca producto del consumo de cocaína. Ambos eran muy amigos. Un mes después de ello, se enteró del deceso de su amigo y jugador de críquet Shane Warne. “Siempre he tenido momentos muy bajos en mi vida. Pero no fue realmente hasta el año pasado que realmente lo abordé”, recordó.

Estos pasajes en su vida hicieron que la depresión vuelva a aparecer con más fuerza. “Sentí que no quería vivir más. Y he tenido eso a lo largo de mi vida... Estás bajo las olas ahogándote. Estás como en esta cosa. Y no puedes salir de ella”, dijo Ed Sheeran.

Ed Sheeran lanzará en mayo un nuevo álbum

El cantante británico Ed Sheeran pondrá a la venta el 5 de mayo su nuevo álbum "-" (el signo de la sustracción), en el que recoge "el miedo, la depresión y la ansiedad" que experimentó en 2022 cuando ocurrieron varias desgracias en su vida.



Sheeran hizo público el anuncio este miércoles en Twitter, donde, junto a una foto de él trabajando hecha por la estadounidense Annie Leibovitz, cuelga la imagen de dos páginas de su diario en las que explica la inspiración tras su obra.

"Había estado trabajando en 'Subtract' durante una década, tratando de esculpir el álbum acústico perfecto, escribiendo y grabando cientos de canciones con una visión clara de lo que creía que debería ser", escribe.

"Luego, a principios de 2022, una serie de eventos cambiaron mi vida, mi salud mental y, en última instancia, la forma en que veía la música y el arte", lo que le llevó a Ed Sheeran a crear nuevo material que reflejara sus "pensamientos más profundos y oscuros".

