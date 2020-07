Ed Sheeran compartió su lucha contra las adicciones y cómo su esposa influyó en conseguir una vida más sana. | Fuente: EFE

Fue en diciembre de 2019 cuando Ed Sheeran decidió poner un alto a su acelerado ritmo de trabajo con el fin de “parar a respirar para viajar, escribir y leer”. Un retiro de la vida pública y las redes sociales que hace poco se vio interrumpido para sincerarse sobre un tema sensible para él.

En una entrevista para la organización Hay House, grabada antes de que inicie la pandemia de la COVID-19, el cantante británico abrió las puertas de su intimidad para contar sobre las varias adicciones que padeció a lo largo de su juventud.

Aunque no es novedad que Sheeran aluda a este episodio de su vida —ya en el 2017 había relatado acerca de sus problemas con las drogas—, en esta oportunidad el artista detalló su dura batalla contra la ansiedad.

“Tengo una personalidad muy, muy adictiva”, dijo el intérprete de “Shape of You”, que aseguró sentirse identificado con las memorias de Elton John, otro cantante que debió hacerle frente al alcohol y los atracones de comida en medio de cuadros de estrés.

“Cuando leí que Elton decía: ‘Solía darme un atracón de helado y comer cuatro postres hasta que lo vomitaba todo’, no pude evitar pensar: ‘Lo he hecho antes’. Eso y los atracones de martini con los que quería comprobar cuántos se podían beber. Yo pensaba: ‘También he hecho eso’”, reveló.

Para el artista, la comida basura, la cocaína y el alcohol “se sienten bien cuanto más las consumes, pero acaban siendo lo peor para ti”. Por ello, más allá de las drogas, debió esforzarse por controlar la ingesta de productos que podían resultar adictivos. “La moderación es la clave”, apuntó.

TOCAR FONDO Y LA AYUDA DE SU ESPOSA

Para Ed Sheeran, existe una correlación entre sus adicciones y la cantidad de tatuajes que tiene. “Estoy cubierto entero de tatuajes, porque yo no hago las cosas a medias. Cuando iba a beber, no tenía sentido tomarme una copa de vino. Prefería tomar dos botellas”, aseveró.

Sus problemas con el exceso de comida y alcohol ocurrían sobre todo durante las giras, cuando “todos los días son una fiesta, porque hay persona diferente en cada ciudad que estás visitando”. Una situación que llegó a un punto crítico, cuando bebía todos los días.

“Se había reducido a una mala dieta, a beber y ni siquiera ver la luz del sol, porque duermes en el bus de día y luego haces el show por la noche y lo celebras después. Llegué a no ver la luz del sol durante unos cuatro meses, y al final comencé a estar triste. Es probablemente lo más bajo que he estado (...) Me dije ‘¿Qué sentido tiene la vida?’”, contó.

Entonces lo apodaban ‘Teddy dos cenas’, pues solía comerse dos comidas por la noche. Pero a la fecha, gracias a su esposa Cherry Seaborn, Sheeran pudo iniciar una dieta más saludable y establecer límites a sus adicciones.

“Ella hace mucho ejercicio, así que comencé a correr con ella. Ella come bastante saludable. Así que yo también comencé a comer bastante saludable con ella. Además ella bebe menos, así que yo también lo hago menos. Eso lo cambió todo”, admitió.

Esta rutina tuvo una influencia clave para controlar sus ataques de pánico que actualmente lo afectan menos. Ed Sheeran y Cherry Seaborn anunciaron su compromiso en el 2018 y en agosto del mismo año contrajeron matrimonio en secreto.