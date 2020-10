Eduardo Capetillo y Biby Gaitán han enfrentado momentos muy duros en su matrimonio. | Fuente: Instagram

Con 26 años de matrimonio, Eduardo Capetillo y Biby Gaytán son una de las parejas más sólidas del estrellato mexicano; pero nada fue fácil en su matrimonio. El protagonista de la telenovela “Marimar” recordó una de las épocas más complicadas en su vida que afectaron directamente su relación amorosa: sus adicciones.

La pareja se casó en 1994 y fruto de ese compromiso nacieron sus cinco hijos: Eduardo Jr., Ana Paula, Alejandra, Manuel y Daniel. Recientemente, Gaytán compartió en las redes sociales un video de su esposo junto a su primogénito, de ahora 26 años. Mientras que ambos estaban en el escenario, Capetillo empezó a contar una anécdota.

“Vagamente recuerdo el momento porque yo estaba tan intoxicado que apenas podía hablar… y me perdí ese momento, me perdía ese regalo de la vida. Hoy, la vida y el universo me permiten tener este momento contigo. Te amo con toda mi alma”, dijo Eduardo Capetillo a su hijo mayor mientras la cantante Biby Gaytán no podía evitar las lágrimas.

¿CÓMO PUDO SEGUIR ADELANTE?

En conversación con De primera mano, la estrella mexicana se refirió a esa dura escena que vivió su familia y cómo encontró el camino para dejar sus adicciones. Consideró que todo se debe a la “buena voluntad” de dejar todo ese sufrimiento atrás y con ello, los malos hábitos que nublaban su vida.

“Afortunadamente tomé la decisión adecuada en el momento correcto”, expresó Eduardo Capetillo y rechazó que su esposa Biby Gaytán o su hijo tuvieran que haber intercedido para que él dejara esa etapa tan difícil y llena de oscuridad.

“Somos un matrimonio común y corriente, normal. Hemos pasado por cosas difíciles, hemos llorado juntos, hemos tenido pérdidas, hemos pasado por momentos de felicidad, de amor, de todo y cosas buenas y malas, pero no somos un matrimonio de superhéroes”, confesó el actor, de 50, años hace unas semanas.

Eduardo Capetillo admitió haberlo tenido todo: una mujer hermosa, hijos maravillosos y abundancia en todos los aspectos. Sin embargo, eso no le trajo felicidad. “No era feliz definitivamente, yo vivía una vida muy miserable teniéndolo todo. (…) Yo tenía grandes vacíos dentro de mí que me dolían mucho”, aseguró.

El momento que se replanteó todo nuevamente fue un verdadero cambio en su vida para encontrar paz y plenitud. “No estaba feliz y entonces llegó un punto en el que dije: ‘A partir de hoy voy a dejar de sufrir’”, añadió. En la actualidad, Capetillo y Gaytán celebran cada año de aniversario no solo como un matrimonio, sino pensando en un proyecto de vida.