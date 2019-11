Eduardo Yáñez reveló que estuvo enamorado de su mamá y quería casarse con ella. | Fuente: Instagram

El actor Eduardo Yáñez causó revuelo con sus recientes declaraciones al programa "Venga la alegría", donde contó detalles secretos de su vida, controversias y sus polémicas más sonadas.

El recordado intérprete sorprendió al revelar que estuvo profundamente enamorado de su madre, María Eugenia Luévano, a quien veía como mujer y quería compartir con ella toda su vida.

“Es una mujer del cual yo estuve enamorado. La veía como mujer. Me quería casar con ella y formar un hogar. Cuando estás chavo (niño) no piensas en cosas distorsionadas, te lo estoy diciendo como el amor puro de un ser humano a otro, con el que quieres convivir para siempre y estar para siempre a su lado, cuando se sabe que no va a ser así”, comentó el protagonista de la telenovela “Destilando amor”.

Sin embargo, no es la primera vez que Eduardo Yáñez habla sobre el amor que sentía por su mamá. Hace 11 meses, el actor confesó una singular anécdota que vivió con su madre.

“Cuando mi mamá ya no quiso que me bañara con ella, yo era un hombre de suicidio. Si es mi mujer, es mi mamá. Pero cuando notó que me pasaba algo raro, dijo ‘ya no te bañas más conmigo’”, comentó en aquella ocasión el actor de 59 años.

EDUARDO YÁÑEZ VS. LA PRENSA

El actor mexicano Eduardo Yáñez parece no tener una buena relación con la prensa. Dos años después de agredir a un reportero de televisión a quien golpeó durante una alfombra roja, Yáñez en julio de 2019 volvió a tener un altercado con la prensa.

Eduardo se encontraba en el aeropuerto luego de un viaje desde Los Ángeles a la Ciudad de México, cuando el reportero del programa "Hoy" se acercó a entrevistarlo. El actor se negó y trató de seguir caminando.

"No les voy a dar la entrevista porque todo lo que contesto tus narradores le dan otro sentido", dijo el actor.

El reportero intentó explicar que la entrevista era para hablar sobre su línea de overoles; sin embargo, Yáñez no cambió de opinión.

"No, ya me c*$% los huevos. De verdad, 'brother', no. Todo lo que yo he contestado, los comentaristas van y... para eh", contestó incómodo antes de tomar la cámara y taparla con la mano.

De acuerdo a "Hoy", Yáñez regresaba de Los Ángeles después de acudir a una diligencia del proceso legal que tiene por agredir a un reportero de "El gordo y la flaca".

Eduardo Yáñez fue solo uno más de la lista de famosos, que no han tomado a bien las preguntas de la prensa y no encontraron mayor salida que desviar la atención agrediendo cobardemente a los reporteros.

Sin embargo, el caso que remeció las redes sociales y fue protagonista de innumerables memes, llegaría a su fin por la vía legal, pues el actor mexicano aterrizó en Los Ángeles (Estados Unidos) donde enfrentará la demanda impuesta por el periodista Paco Fuentes.