El cantante Delfin Quishpe fue sentenciado por la justicia de Ecuador a cinco años de cárcel. | Fuente: Facebook: "Delfín hasta el fin"

El cantante ecuatoriano Delfín Quishpe, mejor conocido como "Delfín hasta el fin", ha vuelto a hacer noticia, pero no precisamente en el ámbito musical. En esta ocasión, la justicia de su país lo ha puesto tras las rejas luego de enfrentar una acusación por corrupción.

¿QUIÉN ES DELFÍN HASTA EL FIN?

Como se recuerda, la fama llegó al célebre artista con el lanzamiento de una canción dedicada a la tragedia de las Torres Gemelas. Rápidamente, el tema se convirtió en un fenómeno de YouTube, e incluso lo llevó a ser nominado en 2011 en la categoría Celebridad web en los premios MTV Latinoamérica.

El camino de su éxito no terminó aquí. La carrera artística de 'Delfín hasta el fin' despegó aún más con el tema Todo hombre es un minero, dedicado a los 33 trabajadores que quedaron atrapados en el socavón de la mina San José, en Chile. También colaboró con las peruanas, Wendy Sulca y la Tigresa del Oriente en el tema En tus tierras bailaré.

EL FIN DE DELFÍN

Su popularidad lo llevó a apartarse de la música y prefirió tomar el camino de la política. Desde 2019, Delfín se desempeñaba como alcalde de Guamote, un municipio de la región andina de Ecuador, perteneciente a la provincia de Chimborazo.

Sin embargo, la Fiscalía de su país allanó sus oficinas tras ser acusado por malversación de fondos en la compra de insumos sanitarios, con motivo de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Con el avance de la investigación, la justicia ecuatoriana concluyó que Delfín Quishpe asignó casi 100.000 dólares de los recursos municipales para la compra de desinfectantes guantes, mascarillas y otros productos, muy por encima de su precio real.

#ATENCIÓN | #Chimborazo: Delfín Q., alcalde de #Guamote, y 2 funcionarios más son sentenciados a 5 años de prisión. #FiscalíaEc los procesó por tráfico de influencias en el contexto de la emergencia sanitaria por #Covid_19. #FuerzaDeTarea #FiscalíaContraElDelito pic.twitter.com/peWqoCIJIn — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 18, 2021

LA CONDENA

A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía de Ecuador informó que el cantante fue sentenciado a cinco años de prisión por tráfico de influencias. Según el diario El País, la defensa anunció que apelará la sentencia y pedirá la suspensión condicional de la pena, que obliga, además, a pedir disculpas y a poner una placa en el municipio de Guamote contra los actos de corrupción.

