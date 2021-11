María Antonieta de las Nieves entró en los Guinness World Records por su personaje infantil La Chilindrina. | Fuente: Instagram / María Antonieta de las Nieves

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves entró en los Guinness World Records por la longevidad de su personaje infantil La Chilindrina, encarnado durante 48 años, informó este miércoles la institución.

"Me siento orgullosa por este premio, es un reconocimiento grande que jamás pensé que me iban a dar. Estos años han sido maravillosos, haber recorrido el mundo con este personaje es algo único", dijo a EFE De las Nieves, de 70 años.

María Antonieta de las Nieves recibió el reconocimiento por su trayectoria como la actriz con la carrera profesional más larga interpretando el mismo personaje infantil, el de la niña traviesa de "El Chavo del 8", que encarnó durante 48 años y 261 días.

"La Chilindrina es un personaje muy reconocido en diversos países de Latinoamérica y el mundo. La experiencia y amplia trayectoria es incuestionable ya que, durante décadas, generaciones tras generaciones crecieron y disfrutaron de su personaje", señaló Carlos Tapia, adjudicador de los Guinness World Records.

Con zapatos negros de charol, vestido corto, gafas, dos colitas y sin un diente, la niña de eternos ocho años marcó una época con sus juegos, aventuras, ocurrencias y buenos diálogos con su padre Don Ramón, y los habitantes de la vecindad propiedad del Señor Barriga, en la serie infantil, popular también en numerosos países.

"Con mucho honor Guinness World Records certifica a María Antonieta de las Nieves 'La Chilindrina' con el título de récord de la carrera profesional más larga de una actriz interpretando el mismo personaje infantil", dijo Tapia, quien sorprendió a María Antonieta con su certificado del récord.

La carrera de María Antonieta de las Nieves

De niña, la actriz soñaba con ganar un concurso de baile, pero el destino la llevó por otro lado; participó como actriz dramática en teatro en el Palacio de Bellas Artes y a los siete años debutó en la película "Pulgarcito".

Se unió a Televisa para hacer doblajes de películas y series americanas y luego apareció en telenovelas.

En 1971 debutó en "El Chavo del 8" como La Chilindrina, personaje que ella creó tres años antes de comenzar en la serie.

La actriz además hizo teatro, cine, telenovelas y fue la única del grupo de "El Chavo del 8" que tuvo su propia serie en Televisa "Aquí está la Chilindrina" y también fue la única que hizo su propia película, llamada "La Chilindrina en Apuros".

Por más de 30 años, María Antonieta de las Nieves ha recorrido México, Estados Unidos, Centro y Suramérica con su espectáculo "El circo de la Chilindrina"; le han hecho homenajes y ha recibido premios como la mejor comediante infantil en toda Latinoamérica.

Su divertido personaje ha grabado 17 discos desde 1975.

(Con información de EFE)

