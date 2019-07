El grupo surcoreano BTS presenta un nuevo adelanto de la película “Bring The Soul: The Movie”

BTS: Presentan nuevo adelanto de su película “Bring The Soul: The Movie”. | Fuente: Instagram

“Bring The Soul: The Movie” es la nueva película de la banda surcoreana BTS que tiene como fecha de estreno el próximo 7 de agosto en los cines de todo el mundo. Desde que se hizo el anuncio oficial ─el pasado 26 de junio─ de la realización de este nuevo filme de la agrupación, los fanáticos están con mucha expectativa por ver a sus ídolos en la pantalla grande.

Y para mantener la emoción al tope, BTS ha compartido un adelanto de la la película en su cuenta oficial de Youtube, que ya tiene miles de comentarios con felicitaciones de parte de sus seguidores.

En las imágenes se muestran escenas de cada uno de los integrantes de la banda (conformada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook) mientras se preparan para presentarse en el escenario.

LA GIRA MUNDIAL EN IMÁGENES

"Bring The Soul: The Movie" detalla el camino del grupo durante su gira mundial “Love Yourself”, con la que visitaron distintas ciudades de Estados Unidos y Europa. “Es un sentimiento que no puede ser explicado con palabras”, se escucha mientras suena de fondo una melodía de piano.

Y como era de esperarse, los ARMY (nombre con el que se conoce a lo fanáticos del grupo) expresaron su emoción a través de las redes sociales.

Sin duda el septeto surcoreano, conformado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, cuenta con miles de admiradores en todo el mundo que no se perderán de ver, por tercera vez, a sus ídolos en la pantalla grande.

El 4 de julio BTS lanzó el primer tráiler de esta película. En ella muestran actuaciones musicales, declaraciones de fans del día a día de los integrantes del grupo surcoreano.