"'Thanos' refleja aspectos de mi pasado que preferiría mantener ocultos": T.O.P habló sobre su papel en 'El juego del calamar 2'

Uno de los personajes más queridos de El juego del calamar 2 es Thanos, interpretado por el actor Choi Seung-hyun, exintegrante de la banda de K-pop BIGBAND y conocido artísticamente como T.O.P. Muchos destacaron el papel, que -según el artista- se inspiró en pasajes de su vida para hacerlo más real.

El cantante estuvo alejado de la industria durante 11 años y su regreso a la TV generó revuelo. En la serie, interpreta a un rapero que, por su adicción a las drogas y a las criptomonedas, se llenó de deudas. Por ese motivo, T.O.P admitió que ponerse en la piel de Thanos le generó dudas por su historia.

"La oferta para interpretar a Thanos fue una propuesta intimidante. El personaje reflejaba aspectos de mi pasado que preferiría mantener ocultos", mencionó a The Korea Times, haciendo referencia a su condena por consumir marihuana durante sus días libres en el servicio militar en 2017. Este escándalo hizo que renunciara de manera definitiva al mundo del entretenimiento en 2020 y aseguró que no volvería a Corea del Sur.

No obstante, T.O.P aceptó el papel en El juego del calamar 2 por la confianza que el director Hwang Dong-hyuk depositó en él. "El director fue quien primero se acercó a mí. La confianza y la creencia que tenía en mí me dieron el coraje para aceptar este papel. Como actor, es mi deber devolver esa confianza con mi mejor actuación". Su preparación fue dura ya que tenía que superar su pasado, el cual también se ve reflejado en Thanos.

Im Si-wan y Choi Soo-bong (T.O.P) grabando la escena de la pelea en el baño.Fuente: Netflix

T.O.P. se rompió una costilla en las grabaciones de El juego del calamar 2

Contando sobre su experiencia en El juego del calamar 2 en el portal surcoreano Xportsnews, Im Si-wan, quien le da vida a Lee Myung-gi (Jugador 333), confesó que uno de sus compañeros se rompió la costilla en una de las escenas. En el capítulo final hay un enfrentamiento en el baño entre los participantes que no quieren continuar con los juegos y con los que sí.

Los que peleaban en eran Im Si-wan y Choi Soo-bong (T.O.P, su nombre artístico), pero conocido como Thanos, el jugador 230 en la serie, que terminó siendo la víctima mortal. De acuerdo con Si-wan, la escena donde su personaje y el de T.O.P se peleaban, provocó que su compañero terminara lesionado cuando uno cayó sobre otro.

Pese a que sentía dolor y no podía respirar bien, decidió continuar. "Hubo un momento en el que los dos nos lanzamos por los aires durante una escena de caída. Fue entonces cuando T.O.P. se rompió una costilla. Ya me había roto las costillas antes, así que sé lo doloroso e insoportable que es. En ese momento no puedes ni respirar, deberías parar, pero él siguió adelante. Fue entonces cuando me di cuenta de que su experiencia estaba a otro nivel", mencionó el actor al medio.

T.O.P. habló sobre su salida de BIGBANG

Uno de los grupos de K-pop más influyentes en la industria musical fue BIGBANG. Tras el escándalo de T.O.P., el artista confirmó su salida en 2023. En conversación con Sports Kyunghang, mencionó que hizo mucho daño a la imagen de la banda y a la compañía YG, sus representantes.

"Si volviera al grupo al que causé daño, el equipo/miembros también serían etiquetados por los errores que cometí en el pasado, y no sería capaz de enfrentarme a ellos. El sufrimiento en mi interior es tan grande que llevo mucho tiempo diciendo que quiero marcharme", dijo.

"Me fui por decisión propia debido a lo culpable que me sentía. Por eso, cuando veo mensajes de fans que quieren una reunión o cuando veo fotos de los miembros juntos, es como ver las fotos de una familia que he perdido. Nadie que no esté directamente implicado puede entender el dolor y el sufrimiento. Dicho esto, la forma en que me fui puede haber sido precipitada", agregó.

La manera de sobrevivir en aislamiento fue haciendo música y eso le permitió sanar. "Escribí innumerables canciones escuchando mi propio corazón oscuro y mi tormento interior. Quiero compartir esa música con mis fans de alguna manera". Por otro lado, T.O.P mencionó que aprendió la lección y ahora está llevando una vida lejos de los escándalos.

"Mi objetivo principal es establecer una vida estable y menos dramática. Quiero alcanzar un punto en el que pueda despertarme sin estar bombardeado por noticias negativas y sentirme más en paz", sostuvo.

