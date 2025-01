Actor de 'El juego del calamar 2' se rompió la costilla en pleno rodaje: "No quiso parar la escena, él está a otro nivel"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El juego del calamar 2 sigue siendo tendencia en Netflix. Continuando con la promoción de la serie surcoreana y con detalles para su próximo temporada, los actores están concediendo entrevistas sobre cómo fue su trabajo en la producción y reviviendo los mejores momentos.

Uno de ellos fue Im Si-wan, quien le da vida a Lee Myung-gi (Jugador 333), el youtuber que era conocido en Internet como "Amazing Myung-gi" hasta que estafó a varios de sus seguidores con el cuento de hacerse ricos con las criptomonedas. Esto no solo le causó pérdidas a él, también a sus sucriptores. Además, dejó embarazada a su novia Jun-hee y no quería hacerse cargo del bebé, sumado a eso, se convirtió en un prófugo de la ley.

Contando sobre su experiencia en El juego del calamar 2 en el portal surcoreano Xportsnews, confesó que uno de sus compañeros se rompió la costilla en una de las escenas. En el capítulo final hay un enfrentamiento en el baño entre los jugadores que no quieren continuar con los juegos y con los que sí.

Los que peleaban en eran Im Si-wan y Choi Soo-bong (T.O.P,su nombre artístico), pero conocido como Thanos, el jugador 230 en la serie, que terminó siendo la víctima mortal. De acuerdo con Si-wan, la escena donde su personaje y el de T.O.P se peleaban, provocó que su compañero terminara lesionado cuando uno cayó sobre otro.

Pese a que sentía dolor y no podía respirar bien, decidió continuar. "Hubo un momento en el que los dos nos lanzamos por los aires durante una escena de caída. Fue entonces cuando T.O.P. se rompió una costilla. Ya me había roto las costillas antes, así que sé lo doloroso e insoportable que es. En ese momento no puedes ni respirar, deberías parar, pero él siguió adelante. Fue entonces cuando me di cuenta de que su experiencia estaba a otro nivel", mencionó el actor al medio.

Im Si-wan y Choi Soo-bong (T.O.P) grabando la escena de la pelea en el baño.Fuente: Netflix

¿Cuándo se estrena El Juego del Calamar 3 en Netflix?

A través de un teaser publicado por Netflix Corea, anunciaron que la tercera temporada de El Juego del Calamar llegará el 27 de junio de 2025 y será el final de la serie.

El juego del calamar 2 logra cifras históricas en su semana de estreno

La segunda temporada de El juego del calamar, estrenada el pasado viernes, acumuló 480 millones de horas de visionado durante la semana de su estreno que terminó el domingo, convirtiéndose en la más vista, según la clasificación semanal de Netflix.

La serie alcanzó el séptimo puesto en la lista de los programas no ingleses más vistos de todos los tiempos en la plataforma de streaming, al ser la producción más vista durante su semana de estreno, según datos de la compañía.

Las millones de horas de visionado acumuladas, además de asegurarle el primer puesto en la categoría de televisión en lengua no inglesa, le llevó a superar las horas de visionado de los títulos de la misma categoría en inglés y de cine tanto en inglés como en lengua no inglesa durante el mismo periodo de tiempo.

Asimismo, la llevó a superar los 448 millones de horas de visionado que había conseguido la primera temporada de la serie cuando se estrenó en la cuarta semana de septiembre de 2021.

