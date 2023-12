'El regalo prometido': así se ven hoy Arnold Schwarzenegger y Sinbad, sus protagonístas

Ambos actores le dieron vida a esta divertida comedia. Sin embargo, el destino les sonrió distinto a cada uno.

En estas épocas navideñas siempre hay películas que se han vuelto clásicos. Entre ellas está Jingle All the Way, la cual lleva por nombre latinoamérica como El Regalo Prometido. Se estrenó en diciembre del año 1996 y fue uno de los sucesos más importantes de esa temporada, ya que recaudó más de 129 millones de dólares a nivel mundial, según IMDb.

Con los años, los protagonistas de El Regalo Prometido, Arnold Schwarzenegger y David Adkins (Sinbad) tomaron rumbos distintos en sus carreras, al punto que hoy lucen completamente diferentes a lo que recordamos.

Ni bien acabó la campaña de El Regalo Prometido, Arnold Schwarzenegger siguió adelante su carrera en Hollywood haciendo varias películas de acción y comedia. En su lista figuran Batman y Robin (1997), la tercera parte de Terminator, End of Days (1999) y más.

En paralelo, Schwarzenegger hizo una carrera como político, en donde fue gobernador de California en dos periodos. Ha manifestado su interés por ser presidente, pero las leyes norteamericanas no se lo permiten.

Actualmente, sigue vinculado a Hollywood, ha escrito el libro ‘El poder de ser valiosos’ y de vez en cuando recalca que quiere ser presidente.

Por su lado, Sinbad tuvo una carrera más discreta. Rodó algunas comedias como Good Burger, El Hijo del Presidente y otras apariciones en doblaje de voces. La más recordada es la de Roper, en la película de Pixar Aviones.

Lamentablemente, en el año 2020 sufrió un derrame cerebral que le complicó su salud. La última publicación que apareció en sus redes sociales fue un mensaje de su familia, en donde comentaban que ya había aprendido a caminar y aprovechaban para agradecer a los seguidores.