La actriz Carmen Aub interpreta a Rutila Casillas en 'El señor de los cielos' desde hace varias temporadas. Si bien hay varios que han pasado por la narconovela y son extrañados por sus compañeros de reparto, la mexicana reveló a quién quiere de regreso en la historia.

Aub contó que espera que Fernanda Castillo vuelva para otra temporada con su papel de Mónica Robles.

“Porque ella es la inspiración de Rutila. Es la heroína de Rutila, con quien Rutila se ha guiado, a la mujer que ha visto y ha admirado en un negocio de hombres, la que le ha dado la fuerza (…) Mónica Robles no está, es la inspiración de Rutila de que sí se puede ser esta mujer empoderada”, dijo para People en Español.

Como se recuerda, Mónica Robles apareció en cinco temporadas de 'El señor de los cielos' y se robó el cariño del público. Sin embargo, su salida fue una gran sorpresa. La razón de su salida la reveló el guionista Luis Zelkowicz:

“Ya Mónica para Aurelio había dejado de tener interés porque es un sociópata que va por la vida consumiendo emociones de toda naturaleza sin importar el daño que pueda causar en los demás. Mónica Robles fue un extraordinario personaje en cuyo diseño y creación puse todo mi empeño. Y todo lo que se hace con pasión tiene que ser percibido así y corre ya de partida con el chance de ser un éxito. Si a eso le sumas una buena interpretación y una excelente producción, ya esas probabilidades aumentan”, sostuvo.

La temporada 8 de 'El señor de los cielos' es la novela más vista

La octava temporada de ‘El señor de los cielos’ ocupó el primer lugar en las telenovelas más vistas en su horario. Tras el estreno de su primer capítulo en prime time, regresó con fuerza en reemplazo de la tercera temporada de ‘La reina del sur’.

Como se transmite a las 9 de la noche por Telemundo, compite con otras novelas como ‘Mi camino es amarte’ y ‘Cabo’. El rotundo éxito y el regreso de Rafael Amaya pasó por encima de los demás con sus impactantes episodios.

‘El señor de los cielos’ fue visto por un millón 600 mil de televidentes mientras que las dos producciones mencionadas antes no lograron pasarlo, según Nielsen National TV View. El primer episodio se estrenó el martes 17 por Telemundo y tuvo como objetivo principal explicar cómo es que Aurelio Casillas regresó de la muerte ya que su familia lo enterró. Sin embargo, todo esto fue un trabajo de la DEA quienes hicieron un plan para hacerlo pasar por muerto luego de inyectarle un fármaco experimental que le quitó los signos vitales por unos minutos.

La agente infiltrada, ‘Tracy’, es quien hará conocer a sus superiores sobre la captura de Aurelio Casillas, por ello le implanta un chip para tenerlo bajo su mando. Es así como, cuando el narcotraficante despierta, debe contar todo lo que sabe del negocio.

"Querían que les dijera todo sobre mi familia, mis hijos, mis amigos, aliados, todo, pero nunca dije nada. Me querían poner como testigo protegido, pero eso no sirve", dijo Casillas mientras era torturado. Los intentos de ‘Tracy’ son cada vez en vano porque no le da la información que necesita. Tras agredir a los oficiales y escaparse de la sala de interrogatorios, la agente infiltrada se alista para salir detrás de él, pero Aurelio Casillas es más hábil y se escapa.

