Después de que Stephanie Valenzuela revelara que Eleazar Gómez salió en libertad condicional, el actor mexicano acusado de golpear y maltratar física y psicológicamente a la modelo peruana envió un comunicado donde pidió disculpas públicas a su expareja.

“Soy Eleazar Gómez, envío este comunicado porque como muchos de ustedes saben, el pasado 25 de marzo fui puesto en libertad derivado de una suspensión condicional del proceso”, se le escucha decir al medio mexicano “Venga la Alegría”.

Ahora en libertad y según Eleazar Gómez, “más tranquilo”, continuó ofreciendo disculpas a todas las mujeres que se hayan sentido ofendidas o agredidas por su comportamiento, pero especialmente a Stephanie Valenzuela:

“Quiero ofrecerle esta disculpa a ella desde el fondo de mi corazón por cualquier mal que la haya hecho pasar”, contó. Después de este mea culpa, el actor mexicano aseguró que estos cinco meses en la cárcel han sido difíciles y está arrepentido por todo lo que pasó.

“Crecí, aprendí, recapacité. En estos momentos me encuentro en proceso de comenzar mis terapias para llegar a ser una mejor persona”, continuó Eleazar Gómez con su mensaje. Finalmente, agradeció a sus seres queridos por mostrarle su apoyo en todo momento:

“Quiero aprovechar también para agradecer a toda mi familia y a mis fans por todo el apoyo durante el proceso. Gracias por su atención”, concluyó.

“Hoy se sabe que dije la verdad”

Eleazar Gómez, de 34 años, quedó en libertad tras aceptar ser culpable de cargos por violencia familiar, por ende, Stephanie Valenzuela asegura que no cambiaría nada sobre haber optado por denunciarlo ante la agresión física de la que fue víctima. La modelo no tiene intención de opinar sobre las medidas tomadas y se atiene a lo que dictaminó el juez.

“Si estas son las medidas que ellos consideraron me va a tocar aceptarlas y simplemente, decirles que estuvo bien denunciar. No me arrepiento, sé que hice lo correcto. Hoy se sabe que dije la verdad”, expresó la intérprete de “El perdón” tras la decisión final en su juicio contra la estrella de telenovelas.

Finalmente, Stephanie Valenzuela concluyó con un mensaje para todas las mujeres en el mundo que sufren violencia: “Las invito a que denuncien para dejar este tipo de precedentes y que no vuelva a pasarle a otras mujeres. Por mí parte, voy a seguir con mi vida y mis sueños”.

