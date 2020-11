La cantante y modelo peruana asegura que todo lo importa es lo que diga el médico legista. | Fuente: Instagram

El caso de Stephanie Valenzuela y Eleazar Gómez es uno de los que más ha conmocionado a la farándula de México. Hace unos días, la ex pareja se volvió a ver en la segunda audiencia del juicio por cargos de violencia familiar que se imputa contra el actor de telenovelas, quien golpeó, mordió e intentó estrangular a la modelo peruana.

En conversación con el programa mexicano Venga la alegría, Valenzuela habló sobre los videos que se han venido difundiendo las últimas semanas, los cuales supuestamente intentar probar que no hubo agresión física por parte de Eleazar Gómez. Sin embargo, la cantante se abstiene a lo que indique el médico legista.

“Creo que lo único que lo que acá importa es lo que el médico legista tiene, lo que la justicia tiene, los videos, las fotos y todo lo que la justicia tiene. Yo no me voy a desgastar dando respuestas a gente que para mí de verdad no tiene nada que ver en este caso”, señaló frente a estos recursos de defensa utilizados por el entorno de Gómez.

“Como familiar van a tratar de tapar el sol con un dedo, de caer en lo indefendible, porque él ni siquiera ha dado una declaración porque no puede defenderse”, expresó Stephanie Valenzuela y sobre las declaraciones de la madre de Eleazar Gómez agregó: “Lo único que puedo tener es pena por las palabras que escuché, porque ya puedo ver que una mujer que cree que la violencia es normal… Ya entiendo de dónde de repente un hombre puede ser así”.

NO HUBO AGRESIÓN DE SU PARTE

La cantante y modelo Stephanie Valenzuela rechazó haber ejercido violencia contra su exnovio Eleazar Gómez durante la madrugada del 5 de noviembre en un barrio residencial en Ciudad de México: “Nunca lo agredí, todo está ahí en el médico legista”.

Además, afirmó que continuará viviendo en el país azteca para continuar con los proyectos y sueños que tenía trazados desde antes. “No tengo por qué abandonar México, estoy totalmente legal aquí”, indicó Valenzuela. “Estoy tratando de volver a trabajar, no he cometido ningún delito. No tengo por qué yo ser la afectada”.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“Aura” es una novela corta de género fantástico. La historia sucede en una casona vetusta habitada por la bella protagonista que vive encerrada en la misma ¿por qué? Partiendo del realismo y evolucionando a lo fantástico, encontraremos la respuesta a la interrogante.