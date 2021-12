En el año 2001 la carrera de Elijah Wood cambió completamente al ser elegido para el papel de Frodo Bolsón en la trilogía de "El Señor de los Anillos". | Fuente: EFE

Elijah Wood, famoso por interpretar a Frodo en la saga "El señor de los anillos", celebra los 20 años del estreno de la película "La comunidad del anillo", basada en el libro de J. R. R. Tolkie.

Sin embargo, el intérprete estadounidense reconoció en una entrevista que pese al tiempo transcurrido y a la importancia de su papel, aún no ha podido leer toda la obra literaria.

"Todavía no lo he leído, 20 años después. Es ridículo que no lo haya hecho. Es mi cruz. Es un absurdo. Todo el mundo lo ha leído", declaró el actor al medio Esquire.

Elijah explicó las razones que lo llevaron a no completar la lectura y que pudo preparar a su personaje gracias a los guiones cinematográficos.

"El libro es denso, culto, increíble, literario y hermoso, pero pesado. Me resultaba agotador leer el libro con todo el trabajo que estaba haciendo en paralelo con mi personaje", explicó Wood.

SUS COMPAÑEROS DE REPARTO

Por otro lado, el actor estadounidense aseguró que sigue teniendo amistad con Sean Astin, Billy Boyd y Dominic Monaghan, conocidos como los hobbits Sam, Pippin y Merry. "Nos llamamos los hobbits", dijo entre bromas. Pese a que no se reúnen seguido, el contacto está.

La saga de "El Señor de los Anillos" es considerada como una producción cinematográficas de culto y en septiembre de 2022 Amazon Prime Video lanzará una serie ambientada en la Tierra Media, inspirada en los 13 libros que reúnen y analizan material relacionado con el mundo creado por J. R. R. Tolkien.



