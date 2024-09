Ellen DeGeneres revela su experiencia en terapia tras su polémica salida de la televisión

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ellen DeGeneres habló en un especial de comedia de Netflix sobre su experiencia en terapia para poder lidiar con "el odio" que recibió después de haber sido "cancelada" por acusaciones de crear un ambiente tóxico de trabajo en su programa de televisión.

► El programa de Ellen DeGeneres es investigado por malas prácticas laborales

For Your Approval fue anunciado por Netflix como el último especial de stand-up de Ellen y prometía responder "las preguntas" que todos le hacían a la conductora: "sí, voy a hablar de ello", decía el comunicado que reporta EFE.

"Estuve en terapia durante un tiempo tratando de lidiar con todo el odio que me llegaba. No era una situación común para un terapeuta", dijo en el especial estrenado este martes en la plataforma de streaming.

La comediante y actriz explicó que su terapeuta le preguntaba por qué creía que "todo el mundo" la odiaba y que su respuesta era que medios de comunicación como el New York Times o el Washington Post publicaban constantemente noticias negativas sobre ella.

Ellen DeGeneres habla de sus enfermedades

“Tengo TDAH [trastorno por déficit de atención e hiperactividad], TOC [trastorno obsesivo-compulsivo] y estoy perdiendo memoria. Pero creo que estoy bien adaptada porque me obsesiono rápidamente con las cosas, pero no tengo la capacidad de atención para seguir con eso y olvido rápidamente lo que me obsesionaba en primer lugar”, reveló Ellen DeGeneres.

En otra parte del especial, confesó también que padece osteoporosis, una enfermedad que debilita los huesos. “Ni siquiera sé cómo sigo de pie en este momento. Soy como un castillo de arena humano”, bromeó. Además, compartió que le han diagnosticado artritis, una enfermedad crónica que provoca inflamación, dolor, rigidez e hinchazón en las articulaciones. “Es difícil ser honesta sobre el envejecimiento y aún parecer genial”, añadió.

¿Por qué se canceló el show de Ellen DeGeneres?

En 2020, The Ellen DeGeneres Show y su conductora estuvieron envueltos en una polémica cuando Warner Media contrató los servicios de una investigación independiente para el programa de entrevistas, después de conocer varios testimonios que denunciaban una cultura laboral 'tóxica', acoso profesional y racismo en el equipo.

En 2022, tras dos años sumergida en escándalos, el programa de gran audiencia finalmente concluyó después de 19 temporadas.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis