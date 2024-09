Documental sobre chef peruano Virgilio Martínez es nominado a los International Emmy 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El restaurante peruano Central sigue rompiendo fronteras. Ahora, Virgilio, el documental de Netflix dirigido por el argentino Alfred Oliveri sobre el chef peruano Virgilio Martínez estrenado en junio de 2023, fue nominado recientemente a los International Emmy 2024 que se realizarán en Nueva York el próximo 25 de noviembre.

De acuerdo con la lista de nominaciones, publicada en la página oficial de los Premios Emmy Internacionales 2024, Virgilio, la producción de Netflix basado sobre la historia de Central, fue nominado en la categoría ‘Arts Programming’ que resalta lo mejor de la televisión a nivel internacional.

En ese sentido, la cuenta oficial de Instagram de Central también decidió compartir, el último 19 de setiembre, esta nominación dada al documental con una foto de su líder y fundador, Virgilio Martinez, en medio de los antes peruanos.

En la mencionada categoría, la producción argentina del documental Virgilio competirá con otros proyectos internacionales. Entre estos figuran: Pianoforte (Polonia), Who I Am Life (Japón) y Robbie Williams (Reino Unido). Este último sobre la vida del cantante británico Robbie Williams, mundialmente conocido por sus temas ‘Feel’ y ‘Àngels’.

Los chefs peruanos Virgilio Martínez y Pía León protagonizaron el documental 'Virgilio'.Fuente: Netflix

¿Cuándo serán los Emmy International 2024?

Los ganadores de la 52 Gala Internacional de los Premios Emmy se conocerán en Nueva York el próximo 25 de noviembre. Estos premios son parte de los Emmy y están enfocados en reconocer a las producciones de todo el mundo desde 1969.

En ese sentido, Bruce L. Paisner, director ejecutivo de la Academia Internacional, resaltó la participación de la comunidad internacional para el escenario de los Emmy este 2024.

“Felicitamos a los nominados por sus programas y actuaciones excepcionales, que una vez más son un testimonio del atractivo universal de las grandes historias en todos los géneros, países y culturas”, expresó el ejecutivo en un comunicado de prensa.

Documental relata la historia de Central, elegido Mejor restaurante del mundo el 2023.Fuente: Netflix

¿Qué dijo Virgilio Martínez sobre el documental en Netflix?

En el documental, Virgilio Martínez comparte cómo inicio su camino en la cocina y cuáles fueron los desafíos para poner sus restaurantes. Después de cerrar Central por la pandemia, viajó a Cusco para inmiscuirse en las tierras y conocer nuevos sabores, además de buscar algo nuevo para ofrecer a sus clientes.

“Este documental es una oportunidad de compartir el trabajo que venimos realizando con la gastronomía, y mostrarlo a nivel global. Queremos transmitir la importancia de la unión de fuerzas en distintos campos, que las personas crean en nuestra diversidad, y que reconozcan nuestras virtudes y el camino de los sueños a pesar de las adversidades”, comentó Virgilio Martínez para Netflix.

Netflix estrenó el documental Virgilio el 20 de junio de 2023 donde se recorre la trayectoria de Central, elegido el mejor restaurante del mundo durante la ceremonia The World's 50 Best Restaurants 2023.

Encabezado por los chefs Virgilio Martínez y Pía León, Central pasó de la segunda a la primera posición de la prestigiosa lista. El restaurante peruano sustituyó en dicha posición al danés Geranium, para unirse al salón de la fama 'Best of the Best'.

