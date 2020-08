Elton John recordó en sus redes sociales que lleva 30 años sobrio. | Fuente: AFP

A inicios de la década de 1970, Elton John ingresó a un túnel de adicciones a las drogas y el alcohol en el que no parecía encontrar salida. Sin embargo, tras muchos esfuerzos en los años siguientes, por fin pudo alejarse de estos excesos en 1990 y retomar su exitosa carrera con el tema “Don’t Let The Sun go Down On Me”.

Desde entonces, varios años han pasado hasta la fecha sin que Elton John dé rienda suelta a sus adicciones. Y, en una reciente publicación en sus redes sociales, el cantante de “Tiny Dancer” celebró otro año más de sobriedad, el número 30. Un aniversario que festejó al lado de su familia y sus seres queridos, y que convocó el cariño de sus seguidores.

“Reflexionando sobre el día tan maravilloso que he tenido celebrando el 30 aniversario de mi sobriedad”, escribió la celebridad británica en su cuenta de Instagram. “He recibido un montón de preciosas tarjetas, flores y dulces de mis hijos, David [su esposo], compañeros del programa [de rehabilitación], de la gente de mi oficina…”, añadió.

El artista reflexionó, así, sobre la satisfacción que le da haber dejado de consumir sustancias hace tres décadas, además de evitar los atracones de comida que describió en su autobiografía “Me”, publicada en el 2019. “Me siento verdaderamente bendecido. Si no hubiera decidido dar el gran paso de pedir ayuda finalmente hace 30 años, habría muerto”, reconoció.

En la imagen compartida en su perfil de Instagram, puede apreciarse tres imágenes de las tarjetas, los caramelos y la placa conmemorativa que recibió por mantenerse sobrio. Razón de sobra para mostrarse agradecido con quienes lo han acompañado a lo largo de todos estos años en su lucha contra los vicios.

“Gracias desde lo más profundo de mi corazón a todas las personas que me han inspirado y que me han apoyado a lo largo de todo el camino”, concluyó el cantante. David Furnish, su esposo, no dudó en dedicarle un comentario de aliento al llamarlo su “héroe”. Y, al igual que él, lo celebridades como David Beckham y Elizabeth Hurley, entre otras, felicitaron al intérprete de “Rocketman”.