Emily Armstrong pide disculpas por respaldar a actor culpable de abuso sexual: "No apoyo la violencia contra las mujeres"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de conocerse que Emily Armstrong, nueva vocalista de Linkin Park, era amiga cercana a Danny Masterson, actor que fue condenado por abuso sexual en 2023; la cantante pidió disculpas a sus seguidores por esta vinculación y aseguró que no mantiene contacto con el exprotagonista de That 70's Show.

"Hola, soy Emily. Soy nueva para muchos de ustedes, y quería aclarar algo que ocurrió hace un tiempo", se lee al inicio de su comunicado que compartió en su cuenta de Instagram. "Hace varios años, me pidieron que apoyara a alguien que consideraba un amigo en una audiencia judicial, y asistí a una de las primeras audiencias como observadora. Poco después, me di cuenta de que no debería haberlo hecho. Siempre trato de ver lo bueno en las personas, y lo juzgué mal. No he vuelto a hablar con él desde entonces", continuó.

Como se recuerda, el año pasado, Danny Masterson fue hallado culpable y enfrenta una condena de 30 años después de comprobarse que abusó sexualmente de dos mujeres. "Detalles inimaginables salieron a la luz y fue encontrado culpable. Para decirlo lo más claramente posible: no apoyo el abuso o la violencia contra las mujeres, y empatizo con las víctimas de estos crímenes", sentenció

Esta es la primera vez que la cantante se pronuncia sobre este caso, sin embargo, aún no ha tocado el tema sobre sus conexiones con la Iglesia de la Cienciología por la que ha sido cuestionada en varias ocasiones.

Emily Armstrong y la cienciología

Los seguidores de Linkin Park sacaron a la luz la relación entre Emily Armstrong y la Iglesia de la Cienciología ha sido objeto de controversia por su estructura jerárquica, prácticas de recaudación de fondos, y la forma en que trata a los disidentes.

También ha enfrentado malos comentarios por su secretismo y tácticas legales agresivas. Sin embargo, cuenta con un número significativo de seguidores, incluidos celebridades como Tom Cruise y John Travolta, quienes han sido defensores públicos de la iglesia.

¿Quién es Emily Armstrong, la nueva vocalista de Linkin Park?

Emily Armstrong es una cantante y compositora estadounidense, conocida principalmente por ser la vocalista de la banda de rock Dead Sara. Formada en Los Ángeles, la banda ganó popularidad gracias a su energía en vivo y el potente estilo vocal de Armstrong, que ha sido comparado con leyendas del rock como Janis Joplin. El grupo lanzó su primer álbum homónimo en 2012, que incluyó el exitoso sencillo Weatherman, lo que ayudó a establecerlos en la escena del rock alternativo.

Armstrong ha sido elogiada por su voz distintiva y su presencia en el escenario, y Dead Sara ha seguido lanzando música y realizando giras, manteniendo una base de fans fiel en la comunidad del rock.

Podcast recomendado Día Mundial del Rock: ¿Qué canción es la que más recuerdas? Leer más La Conversa | programa Día Mundial del Rock: ¿Qué canción es la que más recuerdas?