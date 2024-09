Linkin Park anuncia gira mundial 'From Zero': conoce las ciudades y fechas donde tocará la banda

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Linkin Park regresa a los escenarios con el lanzamiento de su esperado álbum ‘From Zero’ programado para salir al mercado el próximo 15 de noviembre con once canciones inéditas de la banda de rock alternativo junto a sus nuevos integrantes: la vocalista Emily Armstrong y el baterista Colin Brittain, quienes se sumarán a los miembros originales: Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix y Joe Hahn.

Es así como Linkin Park marcó su vuelta a la industria musical luego de siete años tras el suicidio —y posterior deceso— de su líder, el recordado vocalista Chester Bennington, quien fue encontrado sin vida en su casa en Palos Verdes Estates, en California, el 20 de julio de 2017.

Sin embargo, este jueves 5 de setiembre la agrupación de rap-rock estadounidense dio la mejor noticia a sus fanáticos al presentar a sus dos nuevos integrantes y lanzar su nuevo sencillo ‘The Emptiness Machine’ con un espectáculo de hora y media donde los asistentes también pudieron disfrutar de los clásicos éxitos de la banda como: ‘In the End’, ‘Numb’, ‘Lost’, entre otros.

Por su parte, Mike Shinoda, fundador, productor y rapero de Linkin Park, recalcó en un comunicado su satisfacción por el regreso de la banda. "Estamos orgullosos de lo que Linkin Park se convirtió a lo largo de los años. Nos sentimos entusiasmados por el camino que tenemos por delante", expresó el músico.

Chester Bennington fue el vocalista y líder de Linkin Park hasta su fallecimiento en julio de 2017. | Fuente: Instagram (linkinpark)

¿Dónde y cuándo será la gira mundial de Linkin Park este 2024?

Linkin Park no solo dio a conocer que hará nueva música. La icónica banda formada en California en 1996 también anunció su ‘From Zero World Tour’, una gira mundial donde visitarán diversas ciudades en el mundo para brindar todo su repertorio a sus fieles seguidores.

Aquí dejamos la lista de ciudades y las fechas en que Linkin Park se presentará este 2024

11 de setiembre . Kia Fórum en Los Ángeles, California (Estados Unidos)



. Kia Fórum en Los Ángeles, California (Estados Unidos) 16 de setiembre . Barclays Center en Nueva York, NY (Estados Unidos)



. Barclays Center en Nueva York, NY (Estados Unidos) 22 de setiembre . Barclays Arena en Hamburgo (Alemania)



. Barclays Arena en Hamburgo (Alemania) 24 de setiembre. The O2 en Londres (Reino Unido)



The O2 en Londres (Reino Unido) 28 de setiembre. Inspire Arena en Seúl (Corea del Sur)



Inspire Arena en Seúl (Corea del Sur) 11 de noviembre. Coliseo Medplus en Bogotá (Colombia)

Cabe mencionar que en este el último tiempo, Linkin Park estuvo realizando reediciones de su música donde fueron incluidos sus discos 'Hybrid Theory' (2000) y 'Meteora' (2003). Del mismo modo, este año la banda lanzó 'Papercuts', un álbum de recopilación de sus grandes éxitos. Ahora, con su nuevo disco ‘From Zero’, la banda volverá a los escenarios otra vez.

Linkin Park confirmó su regreso a los escenarios con el lanzamiento de su nuevo álbum 'From Zero'.Fuente: Instagram (linkinpark)

¿Qué dijo Mike Shinoda sobre el nuevo álbum de Linkin Park?

Mike Shinoda reveló que el nombre 'From Zero' del nuevo álbum de Linkin Park se refiere "al humilde comienzo como al viaje que está emprendiendo actualmente" la banda.

"El disco se trata del pasado, el presente y el futuro, abrazando nuestro sonido característico, pero nuevo y lleno de vida. Se hizo con un profundo aprecio por nuestros nuevos y antiguos compañeros de banda, nuestros amigos, nuestra familia y nuestros fans", refirió el músico en un comunicado.

¿Qué canciones conforman el disco 'From Zero' de Linkin Park?

A continuación, presentamos la lista de canciones que integran el disco 'From Zero'.

From Zero (Intro)

The Emptiness Machine

Cut The Bridge

Heavy Is The Crown

Over Each Other

Casualty

Overflow

Two Faced

Stained

IGYEIH

Good Things Go



