"A Quiet Place Part II" tampoco se salva de los retrasos en Hollywood. | Fuente: Paramount

La secuela de "Un lugar en silencio" o "A Quiet Place Part II" -por su título en inglés- tampoco se ha salvado de la reciente oleada de retrasos de películas en Hollywood por culpa de la pandemia y este viernes23 de enero se anunció mediante un comunicado que su fecha de estreno será el 17 de septiembre en lugar del 23 de abril.

Esta película de Paramount se iba a ver en los cines inicialmente en marzo de 2020, pero la crisis del nuevo coronavirus la ha llevado, como a muchas otras cintas, a un ciclo de aplazamientos por ahora sin fin.

John Krasinski regresa como director y Emily Blunt es la protagonista de esta segunda parte de "A Quiet Place", cinta de terror que se convirtió en uno de los éxitos más inesperados y rotundos del cine en 2018.

Krasinski y Blunt, quienes están casados y tienen dos hijos en común, regresarán así al siniestro entorno de este film en el que una familia trataba de sobrevivir a unos monstruos sensibles al sonido.

De esta manera, la diferencia entre la vida y la muerte para los humanos radicaba en su capacidad para mantenerse en el más escrupuloso silencio. Con un presupuesto de 17 millones de dólares, "A Quiet Place" recaudó 341 millones en los cines de todo el mundo y recibió el aplauso unánime de la crítica.

El contratiempo de "A Quiet Place Part II" se une a la larga lista de retrasos de películas que se han anunciado de golpe en las últimas 24 horas y que auguran otro año muy complicado para la industria cinematográfica.

"No Time to Die", la película con la que Daniel Craig dirá adiós como James Bond, se retrasó por tercera vez para fijar su estreno ahora el 8 de octubre de 2021.

Y siguiendo la estela del agente 007 también han atrasado sus estrenos numerosas películas como "Ghostbusters: Afterlife", "The King's Man", "Morbius", "Antlers", "Cinderella", "Peter Rabbit 2: The Runaway", "Nobody", "Last Night in Soho" o "BIOS", que han vuelto a dejar prácticamente vacío el calendario de lanzamientos para las próximas semanas.

