La protagonista de 'Emily en París', Lily Collins, se emocionó al confirmar la cuarta temporada. | Fuente: Instagram

Ya está disponible la tercera temporada de Emily en París y los fanáticos están contentos de ver nuevamente a Emily Cooper en la ciudad de la moda, donde Lily Collins le da vida a este gran personaje.

Con una cuarta parte ya confirmada, la actriz recordó una anécdota que le pasó mientras estaba en las grabaciones de la producción: se le rompió un diente mordiendo una manzana.

“Era domingo y justo tenía que grabar un primer plano al día siguiente. Estaba todo cerrado y parecía imposible conseguir un dentista de urgencia”, dijo Lily Collins en el programa Late Night with Seth Meyers.

“Siguiendo el espíritu de Emily, encontré a un dentista que había estado en un concierto de los Rolling Stones la noche anterior. Fui a su clínica en bicicleta, se limpió rápidamente, me acosté en una camilla y me dijo: ‘Déjame arreglarte el diente’. La verdad es que hizo un gran trabajo y sorprendentemente no me cobró nada”, terminó la anécdota.

Sin embargo, esta no es la primera vez que le sucede algo a Lily Collins en Emily en París, ya que, en la segunda temporada, tuvo que acudir al podólogo por un fuerte dolor en los pies debido a que usaba tacos.

Así se confirmó la temporada 4 de Emily en París

Netflix ha confirmado por medio de sus redes sociales que Emily en París tendrá tercera y cuarta temporada. Asimismo, Lily Collins, protagonista de la popular serie de la plataforma, también anunció la continuación de la historia.

“Digamos “Bonjour” ¡a la temporada 4! Dos nuevas temporadas para pasarla “Fantastique” con Emily en París”, se lee en el tuit del servicio de streaming.

Hasta el momento no se sabe cuándo se estrenará la temporada 4 de Emily en París, pero la actriz se mostró emocionada de que la serie tenga mucha popularidad.

“No puedo decir si Emily amaría u odiaría este atuendo de anuncio, pero estaría gritando de cualquier manera. Realmente los amo a todos, muchas gracias por el increíble apoyo. En serio, no puedo esperar más. ¡¡Muchas gracias!!”, escribió Lily Collins.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.