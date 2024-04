Ernesto Pimentel abre su corazón en 'Chabuca': "Hay que vivir cada día como si fuera el último"

Internacional Escucha la entrevista aquí

Esta semana llega a los cines Chabuca, una película que nos invita a un viaje íntimo por la vida de Ernesto Pimentel. Aunque el actor advierte que no se trata de una autobiografía, sí confiesa que es una "avalancha de emociones" que nos permitirá conocer más de una realidad poco representada en la pantalla grande.



En una entrevista con el programa Encendidos, Pimentel confesó que recordar el pasado para la realización de la película fue doloroso. "El cine es como una lupa intensa que te hace ver colores hermosos, aún en el dolor, y eso siento que es Chabuca", comentó. Sin embargo, el artista enfatiza que este proyecto "es una visión del cineasta [Jorge Carmona], de los guionistas" sobre su vida.

¿Cuál es el mensaje de Chabuca?

Más que una autobiografía, Chabuca es una "avalancha de emociones" que busca compartir un mensaje de esperanza y resiliencia. En 1999, Pimentel hizo público su diagnóstico de VIH, lo que lo llevó a una profunda reflexión sobre la vida. "Vivo desde hace muchos años enfrentando la fragilidad de la vida", recordó.



"Me refugié en el humor, el amor y también en la decisión de vivir cada día. Ese es el llamado que tiene esta película: vivir cada día como si fuera el último", agregó. Pimentel aceptó la propuesta de Miguel Valladares y Tondero Producciones, responsable de éxitos como Soltera codiciada, Locos de amor y ¡Asu mare!, para compartir este mensaje con el mundo.



Durante la entrevista, el actor también reconoció que “muchas personas son parte de esta película”. "Mucha gente, a lo largo de mi carrera, ha sostenido mi plato de comida y no es un tema retórico, es una realidad. Cuando no creía en la posibilidad de desarrollarme como artista, había gente que me decía: 'Oye, tú vas a lograrlo'", comentó.



Según Pimentel, Chabuca es una oportunidad "genuina" para mostrar un Perú que "sigue siendo eco en algunos lugares". Él recuerda haber vivido en un país que era "mucho más abusivo con las minorías". "Esta película va a testimoniar a alguien que no se dio por vencido y va a permitirles compartir el hecho de que ser feliz es una decisión", concluyó.

¿De qué trata Chabuca, la película de Ernesto Pimentel?

La sinopsis oficial de Chabuca dice lo siguiente: "Ernesto Pimentel, un niño criado en un hogar modesto, enfrentó la pérdida de su madre a temprana edad y quedó al cuidado de su abuela y su tío. Su infancia inspiró la creación del personaje de Chabuca, una mujer vestida con coloridas polleras y altos tacones que se ganó los corazones de millones de hogares en todo el Perú. A pesar de los desafíos personales y la revelación de su identidad, Ernesto encontró en Chabuca el apoyo de sus seguidores y la fuerza para perseguir su sueño más profundo: ser padre y compartir amor y risas en todo el país a través de la televisión nacional y de uno de los circos más importantes del país".

