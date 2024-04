Ernesto Pimentel confiesa que fue doloroso hacer su película 'Chabuca': "Van a ver mi corazón abierto"

A una semana de estrenarse Chabuca, la película biográfica de Ernesto Pimentel, él mismo confesó que aún no ha visto la cinta terminada ya que aún le afecta emocionalmente cómo fue su niñez, adolescencia y su gran salto a la televisión.

"Yo aún no he podido verla, intenté pero los primeros minutos son muy fuertes para mí, son momentos que me marcaron como persona y es muy duro para mí verlo en la pantalla. Chabuca es mi historia, narra el camino que he tenido que recorrer para llegar hasta aquí. Nunca había sentido tanta tristeza y adrenalina al mismo tiempo. Esta película es una herida para mí y como toda herida... duele mucho", dijo al Trome.

Chabuca se estrenará el 11 de abril en todos los cines nacionales y, si bien Ernesto Pimentel no lo ha visto completo, espera que sus fanáticos sí puedan conocer su historia.

"Ha sido muy doloroso hacer la película. Lo que van a ver no va a ser la historia de una persona o un personaje, sino van a ver mi corazón abierto para saber que sí podemos superarnos así nos quede un minuto de vida. La película es el acto más arriesgado que he hecho en toda mi carrera, ha sido más de lo que hago en un circo trepándome a cinco metros de altura, es más arriesgado porque aquí no hay una historia, sino una verdad. Una verdad que cuestiona y duele", agregó.

La esperada película "Chabuca", producida por Tondero, se estrenará el 11 de abril en los cines del Perú.Fuente: Instagram: @tondero

¿Por qué Ernesto Pimentel tenía miedo de hacer su película?

Antes de llevarse a cabo su película biográfica, Ernesto Pimentel no estaba seguro de contar su historia ni en televisión ni en cine, sin embargo, cuando conversó con el cineasta Jorge Carmona, sí se animó a compartir sus reflexiones acerca de esta producción que recoge sus memorias.

"Aún tengo miedo. Vivimos en una sociedad hipócrita, no es fácil contar mi historia por todos los prejuicios que representa, no es sencillo abrir tu corazón y verte expuesto. He decidido abrirles mi corazón, mi película es la historia de una persona que sigue luchando por hacer una nueva historia de su vida", señaló al mismo medio.

Sinopsis de Chabuca

"Ernesto Pimentel, un niño criado en un modesto hogar, se enfrentó a la pérdida de su madre a temprana edad, quedando al cuidado de su abuela y su tío. Su infancia inspiró la creación de Chabuca, un personaje de coloridas polleras y altos tacones que conquistó los corazones de millones de hogares en todo el Perú. A pesar de los desafíos personales y la revelación de su identidad, Ernesto encontró en Chabuca el apoyo de sus seguidores y la fuerza para perseguir su sueño más profundo: ser padre y compartir amor y risas en todo el país en televisión nacional y en uno de los circos más importantes del país", reza la sinopsis oficial.

