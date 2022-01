Ernesto Pimentel es dado de alta tras someterse a trasplante en la cadera | Fuente: Instagram / Ernesto Pimentel

De vuelta con los suyos. Semana y media después de haberse sometido a una operación de trasplante de cadera, Ernesto Pimentel, mejor conocido por su papel como la Chola Chabuca, volvió a su casa.

A través de su cuenta de Instagram, el comediante compartió un video de su llegada a casa. En le video se le ve en silla de ruedas, siendo llevado hasta la puerta, donde hay una pancarta de bienvenida que, en letras rosas y con huellitas de manos, dice: “Bienvenido a casa, papito Ernesto. Recupérate pronto. Gael”.

Este saludo es de su pequeño hijo. Más adelante, se ve a Ernesto Pimentel recostado en su cama, cantando junto a él, mientras miran una pantalla.

El video de Instagram va acompañado del mensaje: “Con mi angelito más lindo del mundo #Gaelito. Gracias por su preocupación y oraciones, todo va muy bien… Nos encontraremos muy pronto”. Los comentarios de amigos como Claudia Serpa o Guty Carrera, y de sus seguidores no se hicieron esperar

Ernesto Pimentel se sometió a un trasplante de cadera

El presentador televisivo Ernesto Pimentel, conocido por su personaje la 'Chola Chabuca', se sometió a una intervención quirúrgica este jueves 6 de enero, según anunció mediante un comunicado de prensa.

"Ernesto Pimentel se sometió este jueves a un trasplante de cadera debido a que padece de necrosis avanzada; es decir, una extraña enfermedad que le carcome los huesos de esa zona y hay una mala circulación de sangre", detalla.

De acuerdo con el mensaje, se trata de un "problema de salud" que Ernesto Pimentel sufre desde hacía tiempo, "no le permitía movilizarse bien y tenía que estar con un bastón hace ya más de ocho años".

"A las cinco de la mañana, el actor cómico ingresó a la clínica Ricardo Palma y se mostró bastante optimista para esta intervención quirúrgica", apuntó.

Ernesto Pimentel apuntó que su enfermedad no se debe a los tacones que utiliza cuando se pone en la piel de la 'Chola Chabuca'. "Yo quiero tanto a mi personaje que no voy a culparlo de nada de mis malestares. El doctor me ha dicho que es porque tengo una mala circulación de sangre por algún golpe que me di hace tiempo", precisó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.