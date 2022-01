Ernesto Pimentel se sometió a una cirugía en su cadera. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Marcos Reátegui E.

El presentador televisivo Ernesto Pimentel, conocido por su personaje la 'Chola Chabuca', se sometió a una intervención quirúrgica este jueves 6 de enero, según anunció mediante un comunicado de prensa.

"Ernesto Pimentel se sometió este jueves a un trasplante de cadera debido a que padece de necrosis avanzada; es decir, una extraña enfermedad que le carcome los huesos de esa zona y hay una mala circulación de sangre", detalla.

De acuerdo con el mensaje, se trata de un "problema de salud" que Ernesto Pimentel sufre desde hacía tiempo, "no le permitía movilizarse bien y tenía que estar con un bastón hace ya más de ocho años".

"A las cinco de la mañana, el actor cómico ingresó a la clínica Ricardo Palma y se mostró bastante optimista para esta intervención quirúrgica", apuntó.

Ernesto Pimentel apuntó que su enfermedad no se debe a los tacones que utiliza cuando se pone en la piel de la 'Chola Chabuca'. "Yo quiero tanto a mi personaje que no voy a culparlo de nada de mis malestares. El doctor me ha dicho que es porque tengo una mala circulación de sangre por algún golpe que me di hace tiempo", precisó.



'El reventonazo de la Chola', 14 años ininterrumpidos

El pasado 20 de noviembre, Ernesto Pimentel celebró los 14 años interrumpidos del programa 'El reventonazo de la Chola', que en todo ese tiempo ha llevado alegría, diversión y entretenimiento a las familias.

Desde las 7 de la noche, el actor cómico festejó por todo lo alto y tuvo más de una sorpresa e invitados como Armonía 10, Orquesta Bembé, Bryan Arámbulo, Corazón Serrano y los ex Skándalo.

También se presentaron Johanna San Miguel y los protagonistas de la telenovela 'Luz de luna'.

"Son 14 años de contar con el respaldo y amor del público. Siempre he dicho que me siento una persona bendecida. 'El reventonazo de la chola' es un programa que tiene como protagonista a la música y el humor. Nosotros somos una familia y las cifras nos respaldan por estar vigente tanto tiempo en el corazón de la gente", sostuvo entonces.

Asimismo, el creador de la Chola Chabuca aseguró que le encantaría seguir en América TV, pero que aún no hay nada dicho para este 2022.

