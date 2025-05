"¡Qué increíble que fue esto!": el emotivo mensaje de Erreway tras su primer concierto en Lima

Erreway arrancó su gira Juntos otra vez en Lima con un concierto inolvidable en Costa 21. La banda argentina compartió mensajes de agradecimiento, emoción y reencuentro con el público peruano.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La noche del sábado 3 de mayo, Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Felipe Colombo —es decir, Erreway— volvieron a conquistar Lima con el primero de los cuatro conciertos programados en Costa 21. El show estuvo cargado de emoción y nostalgia, y así lo reflejaron los propios integrantes de la banda a través de sus redes sociales.

“¡Qué increíble que fue esto!”, escribió la cuenta oficial del tour Juntos otra vez en una historia publicada el domingo, horas antes del segundo show. “Nos vemos esta noche”, agregaron en una siguiente publicación, confirmando la expectativa por su reencuentro con el público peruano. En las imágenes compartidas, se ve a los tres artistas vibrando en el escenario, entre luces, ovaciones y mucho cariño.

Erreway interpretó 'Inmortal' en el primero de los cuatro conciertos programados en Costa 21, San Miguel. | Fuente: RPP/Renzo Napa

"Vamos por la segunda"

Benjamín Rojas también dejó un mensaje personal: "Lima – show 1. Gracias por darlo todo. Nos vemos esta noche". Además, compartió fotos del antes y después del concierto, incluyendo una de un parapente que sobrevoló la zona con la frase: “Erreway, gracias por volver”. Su respuesta fue clara: “Gracias a ustedes por lograrlo”.

Felipe Colombo, por su parte, fue breve pero contundente: “¡1 de 4 y ya estamos al taco!”, escribió en una publicación sobre la primera fecha. Luego, en una historia en sus redes, añadió: “Gracias totales. Son increíbles… vamos por la segunda”.

El mensaje de Coco Maggio

Coco Maggio, quien compartió pantalla con Erreway en la serie juvenil Rebelde Way, no dejó pasar la oportunidad para celebrar el regreso de sus excompañeros. A través de sus historias de Instagram, publicó un collage de fotos del show junto a un emotivo mensaje: “Qué emoción me da verlos arriba del escenario otra vez. Gracias por este conciertazo. Valió la pena la espera. Los quiero”.

También subió un video en el que se lo ve cantando a todo pulmón entre el público. “Como nunca me canté todo”, escribió. Más tarde, mostró una imagen junto a Benjamín Rojas jugando golf, acompañada del mensaje: “Domingo de match play con mi amigo”.

El segundo concierto de Erreway será el domingo 4 de mayo en Costa 21, San Miguel, como parte de su gira 'Juntos otra vez'.Fuente: Radio Corazón/Maritza Méndez Richardson

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Erreway en Lima?

La primera presentación de Erreway en Costa 21 se realizó el 3 de mayo de 2025. La banda argentina volverá a presentarse los días 4, 6 y 7 de mayo. Aún hay entradas disponibles para la última fecha, las cuales pueden adquirirse a través de Teleticket.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis