Erreway en Lima: la fiebre del latin pop dosmilero regresa más fuerte y rebelde que nunca [CRÓNICA]

La banda argentina ofreció el sábado el primero de cuatro conciertos en Costa 21. Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Felipe Colombo regresaron a Lima tras dos décadas y desataron la nostalgia con los himnos que marcaron a toda una generación.

Lo que sucedió este sábado en Costa 21 no fue solo el inicio de una serie de conciertos emocionantes, intensos, históricos. Fue también un viaje directo al corazón de miles de fanáticos que crecieron con los himnos de Rebelde Way, que soñaron con formar parte del Elite Way School, que se enamoraron, lloraron y resistieron al ritmo de las canciones de Erreway.

Desde las 5 p.m., el lugar se fue llenando de rostros felices, nerviosos, ansiosos. Muchos llegaron con los uniformes escolares que usaban los personajes en la serie: camisas blancas entalladas, corbatas rojas, chalinas, gorras… y pancartas con mensajes divertidos como: “Adelanté mi boda para estar aquí”.

Cuatro horas después, la espera había valido la pena. Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Felipe Colombo regresaron a Lima tras más de veinte años para reencontrarse con una generación que nunca los olvidó. Celebraron ese reencuentro envueltos en brillos plateados y ovaciones, como si el tiempo no hubiese pasado… y cantando Girar.

Los fanáticos se reunieron con uniformes al estilo 'Rebelde Way' y pancartas que reflejaban su amor por la banda.

Canciones que nos curaron (y lo siguen haciendo)

“Qué hermoso estar acá”, dijo Felipe, visiblemente conmovido. “Uno pensaría que, después de tanto tiempo, tal vez te olvidaste… pero no. Acá estamos, gracias a ustedes”. Camila continuó con la voz quebrada: “Gracias por estar acá. Gracias por hacerme volver. Esta es nuestra fiesta”. Y sí que lo fue.

Ya entrada la noche, cuando sonó Rebelde Way —tema insignia de la serie que los lanzó a la fama en 2002—, el público se olvidó de todo por unas horas y regresó a esa época en la que se sentaban frente al televisor para seguir las vivencias de cuatro adolescentes en el Elite Way School.

La celebración siguió con un recorrido por temas como Memoria, Solo sé, Vamos al ruedo y Dame, un cover de Los Abuelos de la Nada. El mar de gente coreaba cada palabra, mientras en las pantallas aparecían imágenes del pasado. “Pareciera que no pasó el tiempo”, había dicho Felipe. Y Benjamín agregó: “Este recuerdo no lo vamos a olvidar nunca”.

El segundo concierto de Erreway será el domingo 4 de mayo en Costa 21, San Miguel, como parte de su gira 'Juntos otra vez'.

Hits, cambios de look y mucha emoción

Entre canción y canción, los tres artistas sorprendieron con cinco cambios de vestuario: del plateado inicial al blanco y negro, luego a un estilo fiestero, seguido del denim casual y, finalmente, un homenaje al clásico rojo y negro de Rebelde Way.

Cada uno tuvo también su momento en solitario. Felipe se puso romántico con Te soñé; Benjamín apostó por la rebeldía con Mi vida; y Camila desbordó fuerza con Vivo como vivo.

Más adelante, ofrecieron un segmento más íntimo con versiones acústicas de Será de Dios, Dije adiós, Amor de engaño, Dos segundos, Aún ahora, Me da igual y No estés seguro. Fue también el momento de recordar a Coco Maggio —quien los acompañó en la serie— con una sentida dedicatoria.

Erreway recordó los temas más icónicos de 'Rebelde Way', la serie que los catapultó al éxito en 2002.

Luisana Lopilato dijo presente (y más sorpresas)

Y entonces, cuando parecía que nada podía ser más conmovedor, apareció ella: Luisana Lopilato, desde un videomensaje proyectado en la pantalla. “¿Pensaron que me iba a perder este momento tan especial?”, se le escuchó decir. Agradeció al público por tanto cariño a lo largo de los años y cerró con una frase que provocó una ovación: “Que el amor siga vivo y que la pasión nunca se apague”.

La emoción continuó con Asignatura pendiente, acompañada por una kiss cam que enfocó a Coco Maggio y su esposa, Mayi Sánchez. Luego llegó uno de los momentos más emotivos de la noche: Que se siente, donde Camila se quebró al recordar a los amigos y compañeros que compartieron con ellos en Rebelde Way y que ya partieron de este mundo.

Otra sorpresa, igual de especial, fue cuando Erreway encendió al público cantando Inmortal, mientras Benjamín y Felipe lucían camisetas de la selección peruana. “Nos han convocado para la selección”, bromeó Benjamín, mientras Felipe alzaba los brazos y sonreía, orgulloso, con la blanquirroja.

La noche estuvo llena de momentos emotivos, diversión y nostalgia, especialmente al recordar el impacto de la serie juvenil.

Una noche para volver a ser quienes fuimos

Ya con sus versiones modernizadas del icónico uniforme escolar de Rebelde Way, la despedida llegó con Resistiré y Sweet Baby. El show terminó a las 11:30 p.m., pero nadie quería irse. Porque no solo acababa un concierto: terminaba una noche en la que, por unas horas, volvimos a ser quienes fuimos. Más inocentes. Más libres. Más felices. Y, por supuesto, más rebeldes.

Pero esto recién comienza. Aún quedan tres funciones más —dos de ellas ya con entradas agotadas— y la fiebre por Erreway está lejos de apagarse en Lima. Este domingo, la historia continuará con el segundo concierto de la banda… así que todavía queda mucho por escuchar, recordar y sentir.

Erreway regresó a Lima tras más de 20 años, y la espera valió la pena para los miles de fans que los esperaron con ansias.

Setlist del concierto de Erreway en Lima

Girar Rebelde Way Memoria Tiempo Solo sé Que estés Vamos al ruedo Dame (cover de Los Abuelos de la Nada) Te soñé (solo de Felipe Colombo) Mi vida (solo de Benjamin Rojas) Vivo como vivo (solo de Camila Bordonaba) Será de Dios Dije adiós (acortada y acústica) Amor de engaño (acortada y acústica) Dos segundos (acortada y acústica) Aún ahora (acústica) Me da igual (acústica) No estés seguro (acústica) Asignatura pendiente Que se siente Vas a salvarte Inmortal Bonita de más Para cosas buenas Será porque te quiero



Encore:



Resistiré Sweet Baby



Erreway interpretó 'Rebelde Way' en el primero de los cuatro conciertos programados en Costa 21, San Miguel. | Fuente: RPP

Erreway interpretó 'Girar' en el primero de los cuatro conciertos programados en Costa 21, San Miguel. | Fuente: RPP

Erreway interpretó 'Inmortal' en el primero de los cuatro conciertos programados en Costa 21, San Miguel. | Fuente: RPP

