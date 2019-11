Esposa de Luis Fonsi reveló que renunció a estar con su familia por su compromiso con el cantante

Águeda López y Luis Fonsi contrajeron matrimonio en septiembre de 2014. | Fuente: Instagram

Un matrimonio requiere ciertos sacrificios. Así lo reconoció la modelo española Águeda López, esposa del cantante puertorriqueño Luis Fonsi, durante la transmisión del programa “Despierta América”, donde relató sus inicios como modelo y los desafíos que le significó ser la esposa de un cantante reconocido a nivel mundial.

“Llegué [a Estados Unidos] con muchos sueños y muchas ilusiones, con dos shorts y una camiseta”, confesó en el citado programa. Luego, agregó que nunca imaginó casarse con una persona de fama internacional como Fonsi, pero sí ser feliz con un matrimonio. “Siempre había querido tener una familia, un hogar… No me importaba si fuese con una estrella”, refirió.

RENUNCIAR A LA FAMILIA

Sin embargo, su matrimonio con el intérprete de “Despacito” no siempre fue color de rosa. La esposa del músico señaló que vivir en el país donde reside con su esposo (Estados Unidos) le ha obligado a realizar algunos sacrificios en el plano familiar.

“No sé si he tenido que renunciar a algo por ser la esposa de Luis Fonsi o simplemente he tenido que renunciar a algo por estar en el país de mi esposo. Obviamente, he renunciado a estar con mi familia. Eso me da tristeza, porque extraño mucho a mis padres, ya está mayores, y siento esa carga como que ellos siempre estuvieron para mí”, contó Águeda López entre lágrimas.

Asimismo, la modelo española recalcó que pese a extrañar a sus padres, la familia que ha formado junto al músico puertorriqueño —conformada por sus hijos Micaela y Rocco— son su consuelo. Como se recuerda, Águeda López y Luis Fonsi contrajeron matrimonio en septiembre de 2014 en una ceremonia privada llevada a cabo en Valle de Napa, California.