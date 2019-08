Esto dijo Leslie Shaw sobre la posibilidad de grabar una canción con Luis Fonsi. | Fuente: AFP | Fotógrafo: CRIS BOURONCLE

La cantante Leslie Shaw, quien sorprendió al cantar al lado de Luis Fonsi en la inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019, reveló que sueña grabar una canción con el intérprete de los exitosos temas “Despacito”, “Échame la culpa” y “No me doy por vencido”, entre otras.

"Voy a regresar a Lima con sorpresas y no voy a parar hasta tener mi canción con Luis Fonsi. Tengo su teléfono, lo voy a llamar", dijo Leslie Shaw al programa “Válgame Dios”.

Asimismo, la intérprete reveló cómo fue su trato con el músico puertorriqueño, quien desde un inicio se mostró muy amable con ella y la hizo sentir muy cómoda en el escenario.

"Es un caballero, me hizo sentir súper cómoda, después del show fue a mi camerino, me abrazó y me dijo: 'cuenta conmigo para lo que necesites’”, agregó.

"NO CONOZCO A SALIM"

Por otro lado, Leslie Shaw le restó importancia a los comentarios de Salim Vera, quien la criticó por el supuesto uso de playback en su presentación en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

"No lo conozco, yo seguía mucho Libido, no sé por qué dijo eso, pero ya fue", comentó la intérprete de “Faldita”.

Previamente, Leslie Shaw reveló que también se está dedicando a componer. Sus canciones están enfocados al género urbano, en el cual dijo sentirse cómoda. Además, descartó la posibilidad de volver a cantar rock como lo hizo al inicio de su carrera.

“Estoy contenta con el género urbano. Me gusta la disposición de los demás artistas que están en este género y me siento muy cómoda. Ahora rock no [voy a cantar]. Quien sabe más adelante, pero por ahora estoy feliz con lo urbano”, señaló a RPP Noticias.